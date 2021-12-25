美禁新疆產品進口 中國紡織行業斥霸權：損全球數千萬工人利益

中美角力升溫，美國總統拜登（Joe Biden）周四（23日）簽署《防止強迫維吾爾族勞動法》，將禁止進口一切新疆產品，除非企業能證明其不涉及強迫勞動。中國紡織工業聯合會及中國紡織全產業鏈12家行業協會，周六（25日）發表共同聲明，斥美國此舉是貿易霸權行為，勢嚴重危害全球紡織產業供應鏈的安全，損害全球數千萬產業工人的切身利益。

中國棉花協會亦發聲明，強烈譴責美政府以人權之名，打壓中國棉花紡織產業。

中國紡織工業聯合會等聲明指出，美方試圖以「有罪推定」方式，把偽造「強迫勞動」標籤強加於新疆出產的所有商品，開了國際經貿規則領域惡劣且危險先例，有違公平合理的市場經濟與自由貿易規則，更明顯侵害新疆各族人民通過國際貿易發展經濟、提高生活水平的正當權益，本質上是一種嚴重侵犯新疆基本人權、干擾和破壞國際供應鏈、損害國際商界和消費者利益的霸凌行為。

聲明表示，新疆棉是全球業界公認的高品質天然纖維原料，去年產量512.9萬噸，約佔全球棉花產量兩成，美國政府打壓新疆棉花及其製品，勢必嚴重危害全球紡織產業供應鏈的安全，損害全球數千萬產業工人的切身利益，對此強烈反對。

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為口罩作出重要貢獻 美不應過河拆橋

聲明又稱，去年以來的新冠疫情，中國紡織產業為全球口罩、防護服等防疫物資保障作出了重要貢獻，美方不應過河拆橋。強調中國具有世界上規模最大、產業鏈最為完整和獨立的紡織服裝工業，國際競爭優勢明顯，同時也建成了全球最大規模的紡織服裝中間品市場和零售市場；將團結一致，做好自己的事情，有力應對美國法案的惡意挑釁。

另外，聲明呼籲美國方面盡快糾正錯誤的立法和行政措施，所有國際品牌抵制明顯惡意和不公的貿易霸凌，避免商業問題政治化，不要成為美國反華勢力的犧牲品。

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責任編輯：林佩怡

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