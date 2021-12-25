周小川：研推進滬市開闢國際板 很有必要

中國人民銀行前行長周小川，周六（25日）在上海國際金融中心發展論壇表示，研究推進在上海股票市場開闢國際板，很有必要。

▲ 周小川（資料圖片）

據澎湃新聞報道，周小川指，上海很早就嘗試過是否應該在A股市場或者說上海股票市場開闢一個國際板，「我覺得這個想法雖然說當時可能時機還不太成熟，但是從現在來看還是很有必要的，需要研究推進的內容」。

倡允「一帶一路」國家好企業到滬發行

周小川稱，當前整個國際環境對中國不是很友善，面臨的挑戰也很多，不是一個好的時機；但如果從另一角度看，中國大力推進「一帶一路」，有很多發展中國家仍舊很難通過股權進行融資，中國應該考慮從這方面開始入手，允許「一帶一路」國家相對好的公司到這裡發行。

他表示，發展國際金融中心首先是資金大量的有進有出，發行人有國內的有國外的，在這種情況下一個必要的推進條件就是推進資本項目可兌換。

關於資本項目可兌換，周小川認為主要考慮時機是否成熟、利弊比較，以及可兌換的程度這三方面，核心是利弊比較。如果在經濟發展早期、監管不成熟的情況下，看到的是利小於弊，經過一段發展，變成熟了就利大於弊。

責任編輯：林佩怡

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