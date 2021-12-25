馬興瑞任新疆維吾爾自治區黨委書記 陳全國不再擔任（更新版）

新華社今日（25日）報道，日前中共中央決定，陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；馬興瑞任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。​​​

現年62歲的馬興瑞，原為廣東省省長。

他於哈爾濱工業大學飛行動力學研究室一般力學專業畢業，為研究生學歷，工學博士，教授。曾任中國航天科技集團公司副總經理、工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長。

2013年，馬興瑞廣東省委副書記、政法委書記，後來兼任深圳市委書記。2017月，馬興瑞任廣東省省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。

外界關注明年中共二十大，馬興瑞的任途會否更上一層樓。

▲ 馬興瑞（左）任新疆維吾爾自治區黨委書記，陳全國（右）不再擔任。

至於現年66歲的陳全國，2016年起任新疆維吾爾自治區黨委書記，現任中共中央政治局委員。在中美緊張關係後，新疆議題處於風口浪尖，美國去年以嚴重侵犯新疆少數民族的人權為由，制裁陳全國等中國官員，凍結其在美國資產等，禁入境美國。陳全國曾回應稱，「本人根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產」。

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責任編輯：林佩怡

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