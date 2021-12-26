陝西日增157宗確診 西安外教辱罵防疫人員被解聘

內地周六（25日）單日新增158宗新冠本土確診，其中陝西西安155宗，咸陽2宗；廣西防城港1宗。

在周六的西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，西安市衛生健康委副主任呂永鵬介紹，「目前，西安已開展多輪核酸篩查工作。截至目前，還有從核酸篩查中發現的陽性人員。」呂永鵬表示， 12月25日12時起，西安啟動了新一輪核酸篩查工作，截至25日14時，累計採樣201.91萬人。

此外，有網民周五（24日）發布影片指，一外國男子在西安核酸檢測點當眾稱防疫人員為「瘋子」「神經病」，並朝地上吐痰。當日晚些時候，影片發布者稱，他們已收到該男子家人轉達的道歉信息。其家人稱，該男子漢語表達能力有限，表達情緒時用錯詞語，並非有意侮辱，事後已感到後悔。

據了解，該外國男子是西安一私立國際學校的外教。該學校今日（26日）發表聲明稱，外教老師在防疫過程中的不當個人行為，嚴重違反學校聘任條約中所強調的「不得對國家及種族的不尊重，不得違反中國法律與規定」之條款，依照合約精神，學校嚴肅處理，現予以立即解除聘任合同。

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責任編輯：尹航

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