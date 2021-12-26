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【中國樓市】住建部指高槓桿房產業經營模式 不可持續

經濟脈搏 13:17 2021/12/26

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內地住建部長王蒙徽表示，過去「高負債、高槓桿、高周轉」的房企經營模式具隱患，不能持續。他又不點名指要有力處置房企逾期交付問題，以法治、市場化的原則達「保交樓」目標，以維護社會穩定。

據內媒報道，王蒙徽說，過去形成「高負債、高槓桿、高周轉」的房地產開發經營模式不可持續，「大量建設、大量消耗、大量排放」的城鄉建設方式也不可持續，既不適應高品質發展的要求，也累積不少風險。

他說，過去40多年的高速、大規模建設及粗放式的發展，累積不少如內澇、燃氣爆炸等隱患，迫切需要基於數字化、網絡化和智慧化的新型城市基礎設施建設。

王蒙徽又說，今年下半年以來，受「個別房地產頭部企業」債務違約風險顯現等因素影響，市場預期發生變化。

他特別提到，堅決有力處置「個別頭部房地產企業」逾期交付的風險，要以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，按省市統籌的工作要求，以「法治化」、「市場化」為原則，確保社會穩定、國家和群眾利益不受損失。

針對城鄉建設工程，王蒙徽也指「運動式」、只顧「顯績」的工作方式往往會帶來破壞性「建設」；主張要尊重規律、加強調查研究，力戒形式主義、官僚主義，堅決防止簡單化、亂作為，也反對不擔當，不作為。

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責任編輯：尹航

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