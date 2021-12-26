內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華

內地零食品牌「三隻松鼠」捲入辱華風波，有網民認為該公司2019年的廣告中，模特「瞇瞇眼」妝容涉嫌歧視。三隻松鼠今日發布聲明指，頁面已替換，並表示，模特的妝容是基於其個人特征打造，絕無刻意醜化之意。

三隻松鼠一則廣告近日引起熱議，「三隻松鼠 模特」話題還登上微博熱搜，有網民認為該廣告特意選用瞇瞇眼模特，涉嫌辱華。

除了批評聲音，也有網民認為，「什麼時候國人不會因為眯眯眼高潮，會覺得這也是一種美的形態，並對別人的刻板印象不在意的時候，才是國人真正強大自信起來的時候。 ​​​」另有網民質疑，「2019年的廣告怎麼突然現在說起來了？」

針對網絡輿論，三隻松鼠方面發表聲明稱，該廣告宣傳頁面於2019年10月上線，時值「國潮風」（意指中國風潮流）流行，因此選擇國潮風來進行廣告拍攝，意圖傳達給消費者國潮的視覺感受。該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特征打造，絕無刻意醜化之意。

聲明還指，對網友反饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感深表歉意，已第一時間進行頁面的替換，且安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

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責任編輯：尹航

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