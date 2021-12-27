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內地財政會議召開 明年積極的財政政策重點把握這6方面

經濟脈搏 15:20 2021/12/27

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內地財政工作視頻會議今日（27日）在北京召開。對於2022年的財政政策，會議提出積極的財政政策要重點把握6方面；明年財政部的工作要重點做好10項工作。此外，預計2022年全年新增減稅降費達到1萬億元人民幣。

六方面分別為：

一是實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力。

二是保持適當支出強度，提高支出精準度。

三是合理安排地方政府專項債券，保障重點項目建設。

四是加大中央對地方轉移支付，兜牢基層「三保」底線。

五是堅持黨政機關過緊日子，節儉辦一切事業。六是嚴肅財經紀律，整飭財經秩序。

會議強調，財政部門要準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極的財政政策，積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。同時，加強財政政策與貨幣、就業等政策協調聯動，註重跨周期和逆周期調控有機結合，提升政策整體效能。

會議還提到了明年的十項重點工作：

一是加強對市場主體支持，加大政策實施力度。

二是充分挖掘國內需求潛力，發揮財政穩投資促消費作用。

三是加強風險防控，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

四是強化會計質量監督和註冊會計師行業建設，切實履行好財會監督主責。

五是優化財政科技經費管理，增強產業鏈供應鏈韌性。

六是突出保基本兜底線，持續增進民生福祉。

七是保障農業農村優先發展，加快推進農業農村現代化。

八是完善生態文明財稅支持政策，推動綠色低碳發展。

九是加快建立現代財稅體製，提高財政管理水平。

十是深化國際財經交流合作，堅定維護和增進國家利益

責任編輯：李冰琪

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