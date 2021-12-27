【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（26日）新增200宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔162宗，其中陝西省有152宗，連續兩日破百。該省自12月9日爆發疫情以來，至今累計報告651宗本土確診病例。疫情形勢嚴峻的西安市，今日（27日）啟動新一輪全民核酸檢測，期間取消每戶每兩天派一人外出採購物資的政策，所有人員一律不允許離開小區。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為陝西152宗，其中西安市150宗、咸陽市1宗、渭南市1宗；廣西7宗，均在防城港市；浙江1宗，在紹興市；廣東1宗，在東莞市；四川1宗，在成都市。

國家衛健委主任馬曉偉趕赴西安督導防疫

西安本土疫情未見緩和，國務院聯防聯控機制綜合組組長、國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉昨晚已趕赴西安督導檢查社區疫情防控工作。

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西安市亦於今日中午12時開展新一輪核酸篩查。為確保核酸篩查結果的精準度，並最大限度減少人員流動，西安市疫情防控指揮部進一步收防疫措施，要求所有所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶、不聚集。

內媒《極目新聞》報導，西安多個小區管控升級，暫停早前每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資的政策，所有人員一律不允許離開小區；必須上班且持工作證明人員除外。同時，該類人員外出需持證明並做好相關登記，當天返回小區的人員也要持核酸陰性證明。

西安市疾控中心副主任陳志軍表示，要求居民足不出戶是因為目前人群中還有不少無症狀感染者還未篩查出來，市民出去以後有可能會被感染；另外，由於此次病毒傳播力強，如果近距離、防護不到位很可能會被感染。

張伯禮：西安疫情或於1月下旬控制住

陝西省衛健委黨組成員、副主任馬光輝也指出，目前陝西省本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數在短時間內仍會處於高發狀態，並會出現一些點狀爆發。

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此外，西安市新增本土病例中，有59宗是在核酸檢測中發現。陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義表示，近期病例突增，是由於加大核酸檢測的力度，增大覆蓋面、提高檢測頻率，從而發現更多病例。另一原因是出現一些點狀爆發，如光電谷、京東物流園短時間出現不少病例。他強調公眾沒必要為病例短期快速上升過於擔心，當局已對點狀爆發快速採取控制措施，隨着封控措施的落實，疫情將趨於平緩。

據央視新聞報導，中國工程院院士張伯禮表示，現時要嚴防死守以及積極做好篩查，預計到一月中旬西安疫情能夠得到阻斷，一月下旬有可能完全控制。

責任編輯：易燕丹