中國工程院副院長王辰：新冠是「完美級病毒」 別以為我們勝利了

內地陝西省西安市疫情仍嚴峻，內地呼吸病學與危重症醫學專家、中國工程院副院長王辰接受央視採訪表示，新冠病毒是一個很聰明的病毒，形容它是「完美級病毒」，很懂得如何去生存和適應自身。他強調，目前還處在疫情時代，「別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

王辰，中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長。作為呼吸病學與危重症醫學專家，王辰多次在重大公共衛生事件中挺身而出。2020年，武漢新冠疫情暴發時，王辰提出建立「方艙醫院」的建議被採納得以實施，迅速扭轉抗疫戰局，被稱作「關鍵時刻的關鍵之舉」。

【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購

【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到

王辰指出，正因為各方面變量太多，而且不可控，所以病毒發展的走向有無數可能性，很難預測，很難有真正精確時間上的「預言家」。雖然人類已經與新冠病毒共存2年了，但科學家對其了解還在進行中。因為一個新的病原出現，對它的認識往往需要比較長期的過程，尤其它處在變異中和進化中，對這個病毒的規律現在是不掌握的，現在還沒有形成相對穩定的狀態。

王辰表示，2年對於一個新宿主適應不是一個太長的時間。「去年4月在武漢就開始有人談後疫情時代了，我說不是後疫情時代，我們還處在疫情時代，我說別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力。」

責任編輯：李冰琪