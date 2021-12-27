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三只松鼠涉事模特回應：事事上綱上線是種病態

社會熱點 20:44 2021/12/27

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中國零食品牌三只松鼠的一則廣告被質疑模特妝容醜化中國人，涉事模特昨晚（26日）回應質疑說，眼睛小就不配做中國人？她舉雙手贊成愛國，但事事都要上綱上線，就是一種病態。

有網民曬出三只松鼠前年一則酸辣粉產品宣傳海報，稱海報中模特「瞇瞇眼」、超厚嘴唇等妝容是在故意醜化中國人，「三只松鼠模特」的話題昨天也迅速登上微博熱搜。

三只松鼠昨天已發聲明稱，該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特征打造，無刻意醜化，因網友感到不適，公司已替換頁面，並對網友由此產生的不適感深表歉意。

涉事模特質疑：眼睛小就不配做中國人？

廣告中的模特（微博網名「菜孃孃」） 昨晚發微博回應爭議說，她拍這個廣告時間線是在19年10月，「眼睛，確實就是長成這個樣子，因為我的性格，和表演風格被選中做這個廣告模特「，沒有故意要去營造什麽辱華形象。

涉事模特微博回應

對於網上關於她長相的討論，她表示很無奈，自己只是個普通的打工人，「我眼睛小就不配做中國人了？」「我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小」，那是不是說長這樣了就不該選擇模特這個職業？長這樣了出生那天就在辱華了？

她還說，愛國她舉雙手贊成，但事事都要上綱上線，就是一種病態了，呼籲大家做心態健康的網民，也希望廣大網友不要再私信她進行人身攻擊，強調自己「不是什麽超模，也不是什麽公眾人物，只是一個熱愛自己祖國、遵紀守法的中國公民」。

她最後強調，依然熱愛模特事業，也不會因為這件事而改變自己的性格和樂觀的態度和長相去迎合市場。

上海消保委：商家的審美需與時俱進

上海市消費者權益保護委員會今天（27日）在微信公眾號發文評論稱，社會在發展，消費在叠代，商家只有與時俱進，才能跟上時代的步伐，契合消費者新的審美需求，和消費者建立文化與情感的共鳴。

責任編輯：李冰琪

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