SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）

中國代表團向聯合國秘書長提交普通照會稱，中國天宮太空站今年內兩次被馬斯克旗下SpaceX的星鏈衛星接近，為保障太空人安全，進行了緊急避撞。中國外交部28日批評美國宣稱所謂「負責任外空行為概念」，自己卻無視外空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，是典型的雙重標準。

（新增外交部回應）

據聯合國和平利用外層空間委員會（COPUOS）文件披露，SpaceX星鏈-1095衛星5月16日至6月24日持續降軌機動至平均軌道高度382千米後，保持在該高度運行，7月1日與天宮太空站間出現近距離接近事件。出於安全考慮，天宮太空站當日晚上主動採取緊急避碰，規避了兩目標碰撞風險。

10月21日，星鏈-2305衛星與亦與天宮太空站發生近距離接近事件，鑑於無法評估軌道誤差，為確保太空人安全，太空站當日再次實施緊急避碰。

SpaceX的星鏈（Starlink）擬用4.2萬顆衛星在全球範圍內提供價格低廉、高速穩定的衛星互聯網服務，自2019年至今，共發射逾1,900顆星鏈衛星，這數量據報已相當於全球在軌衛星的一半。歐洲航天局負責人早前警告，星鏈擴張速度太快，馬斯克正在自行制定太空規則。

外交部：突顯美國雙重標準

外交部發言人趙立堅指， 1967年《外空條約》是公認的當前外空領域國際法，該條約規定，太空人是全人類派往外層空間的使節，各國應尊重保護他們定的安全，同時為國內私人公司的一切外空活動承擔責任。 美國口口聲聲宣稱所謂「負責任外空行為概念」，卻無視條約義務，這是典型的雙重標準。

責任編輯：陳建錫