  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）

國情動向 16:12 2021/12/28

分享：

中國代表團向聯合國秘書長提交普通照會稱，中國天宮太空站今年內兩次被馬斯克旗下SpaceX的星鏈衛星接近，為保障太空人安全，進行了緊急避撞。中國外交部28日批評美國宣稱所謂「負責任外空行為概念」，自己卻無視外空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，是典型的雙重標準。

（新增外交部回應）

據聯合國和平利用外層空間委員會（COPUOS）文件披露，SpaceX星鏈-1095衛星5月16日至6月24日持續降軌機動至平均軌道高度382千米後，保持在該高度運行，7月1日與天宮太空站間出現近距離接近事件。出於安全考慮，天宮太空站當日晚上主動採取緊急避碰，規避了兩目標碰撞風險。

10月21日，星鏈-2305衛星與亦與天宮太空站發生近距離接近事件，鑑於無法評估軌道誤差，為確保太空人安全，太空站當日再次實施緊急避碰。

SpaceX的星鏈（Starlink）擬用4.2萬顆衛星在全球範圍內提供價格低廉、高速穩定的衛星互聯網服務，自2019年至今，共發射逾1,900顆星鏈衛星，這數量據報已相當於全球在軌衛星的一半。歐洲航天局負責人早前警告，星鏈擴張速度太快，馬斯克正在自行制定太空規則。

外交部：突顯美國雙重標準

外交部發言人趙立堅指，1967年《外空條約》是公認的當前外空領域國際法，該條約規定，太空人是全人類派往外層空間的使節，各國應尊重保護他們定的安全，同時為國內私人公司的一切外空活動承擔責任。美國口口聲聲宣稱所謂「負責任外空行為概念」，卻無視條約義務，這是典型的雙重標準。

責任編輯：陳建錫

科技戰 歐洲 中國 聯合國 太空人 SpaceX 馬斯克

下一篇文章

美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 簽證申請非官方代表
白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 簽證申請非官方代表
拜登簽7700億美元國防授權法 加強美軍在印太部署
拜登簽7700億美元國防授權法 加強美軍在印太部署
SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）
SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）
【中美角力】秦剛：如果有人發動冷戰 中國不會是輸家
【中美角力】秦剛：如果有人發動冷戰 中國不會是輸家
美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼
美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼
美國為官員出席冬奧申請簽證？ 北京證實消息
美國為官員出席冬奧申請簽證？ 北京證實消息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款