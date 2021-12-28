河北禁柴封灶老人被凍哭 中紀委指「清潔取暖」不能一刀切

河北省秦皇島市近日最高溫度也不超過10度，在清冷天氣下，室內取暖成了大問題。當地山海關區古城在推進清潔取暖工程中採取禁止燒柴、封炕封灶等極端手段，致老人被凍哭，引發輿論關注。中紀委機關報刊文指，清潔取暖不能「一刀切」。

當地房屋舊老人多

近期，媒體曝光「山海關古城禁柴封灶致老人被凍哭」一事。報道指出，經本月17日在居民家中實測，發現溫度不到7度。

2019年起，山海關古城區域開始實施「煤改電」，告別了長達數十年的燃煤取暖方式。為全面禁止燒煤、燒柴火，甚至採取了用水泥封堵爐灶等粗暴措施。

雖然當地政府免費配發了電暖器、電熱毯，但一方面取暖效果不佳，「暖氣片開了，溫度也上不來」，「光是炕熱乎了，屋裡還是冷」，另一方面24小時用電取暖成本較高，即使給予電費補貼，居民仍然難以承受。

山海關古城是一座有著六百多年歷史的老城區，古城內約4,300戶的房產中，冬季居住的約1,700戶，其中集中供暖戶僅有265戶，老人多、平房多、生活困難家庭多。

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事件曝光後，當地已啟動整改，並對古城住戶實行登記購買電水暖炕免費政策，安裝戶補貼約1,500元。山海關區區長劉尤優表示，「政府出台的一些政策，可能在具體落實過程中，有一些工作沒有完全按照制定政策時的本意落實下去，造成一刀切現象。」

劉尤優表示，經過多次專業技術論證，在古城內全部實行集中供暖和接通天然氣不太現實，其一是房屋較舊，其二是比較擁擠，地下管網錯綜複雜，鋪設熱力管網無法實現。他還介紹，區政府正在謀劃在古城內逐步推行空氣能熱泵，確保古城群眾溫暖過冬。

報道還指，生態環境部已組織調查了解情況，督促迅速整改。生態環境部新聞發言人指出，北方地區清潔取暖是一項民生工程，首先是要把保障群眾溫暖過冬作為底線，不管用何種清潔取暖方式，都要堅持先立後破、不立不破。

責任編輯：尹航

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