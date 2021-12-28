拜登簽7700億美元國防授權法 加強美軍在印太部署

美國總統拜登（Joe Biden）周一（27日）正式簽署2022年國防授權法案（FY 2022 NDAA）。法案授權了7,700億美元的國防開支。在中國方面，法案包括為「太平洋威懾倡議」提供71億美元，發表國會支持台灣防務的聲明，以及禁止國防部採購新疆強迫勞動生產的產品。

中方多次強調 新疆「強迫勞動」是世紀謊言

2022財年國防授權法案（附鏈接）稍早前在聯邦眾議院和參議院以壓倒性票數通過，拜登周一正式簽署法案完成立法程序。據白宮公布，拜登在簽署成法後的聲明中說，「該法案為軍事人員及其家屬提供了重要的福利並加強了訴諸司法的機會，還包括支持我們國家國防的關鍵授權」。

2022財年NDAA授權的軍費開支比去年增加約5%，是參眾兩院民主黨人和共和黨人經過激烈談判達成的妥協。談判一度因中國和俄羅斯政策相關爭議而停滯不前。它包括為部隊加薪2.7%，以及購買更多的飛機和海軍艦艇，此外還包括應對地緣政治威脅的戰略，特別是針對中俄。

在中國方面，該法案包括為「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）提供71億美元，作為美國在印太地區與中國戰略競爭之用，因應中國在區域的軍事行動，並強化與盟友合作。

法案還提到一項國會支持台灣防務的聲明，指美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

此外，法案還禁止國防部采購由中國新疆地區的強迫勞動生產的產品。

美國為官員出席冬奧申請簽證？ 北京證實消息

英國智庫料中國2030年成世界第一大經濟體

美禁新疆產品進口 中國紡織行業斥霸權：損全球數千萬工人利益

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道