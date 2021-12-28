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【內地疫情】昨增209宗確診創今年單日新高 西安防疫仍處膠著期

社會熱點 11:17 2021/12/28

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內地昨日（27日）新增209宗新冠肺炎確診病例，創今年單日新高；其中182宗屬本土確診個案，疫情重災區的陝西省西安市佔175宗。陝西省委書記劉國中表示，西安疫情防控正處在膠著期，除做好新一輪核酸檢測外，要盡可能減少人員流動，嚴防疫情蔓延擴散。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為陝西180宗，其中西安市175宗、咸陽市3宗、延安市2宗；浙江1宗，在紹興市；雲南1宗，在昆明市。

陝西省自12月9日爆發疫情以來，至今累計831本土確診。西安市27日中午開展第五輪核酸檢測，投入超過3.1萬採樣人員。截至當日下午4時，已採樣642萬人。

【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購

【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）

陝西省委書記劉國中表示，在西安疫情防控的關鍵節點上做好新一輪核酸篩查，對於精準掌控疫情發展態勢、盡快阻斷疫情傳播鏈具有極為重要的意義。要確保各個採樣點規範有序，嚴防出現交叉感染。一旦篩查出陽性感染者，要馬不停蹄、爭分奪秒做好流調、隔離、管控。

劉國中又強調，應盡可能減少人員流動，「讓整個城市靜下來」。目前，高校疫情防控形勢嚴峻復雜，更要在封閉管理中，扎實做好「外防輸入、內防反彈、人物環境同防」的工作，確保校園安全，嚴防疫情擴散蔓延。

西安查處33宗哄抬物價案件

此外，西安市市場監管局副局長吳繁指出，該局近日加強價格監管，嚴厲打擊哄抬物價等違法經營行為。其中，在12月22日晚疫情防控升級以來，有部分經營者出現漲價行為，當局已於次日鎖定13宗惡意漲價和哄抬價格線索開展調查處理。目前，已查處33宗違法案件。

責任編輯：易燕丹

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