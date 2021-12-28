人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管

中國人民銀行框定2022年八大工作重點，會議強調，切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，主動推出有利於經濟穩定的貨幣金融政策。穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管、穩妥有序推進數字人民幣研發試點等。並提出堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網絡金融平台整改工作。穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

據《上海證券報》報道，2022年中國人民銀行工作會議昨日（27日）上午以視頻形式召開，總結2021年主要工作，分析當前形勢，部署2022年工作。

會議要求，2022年人民銀行系統要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化金融改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展。

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主動推出有利於經濟穩定的貨幣金融政策

會議列出2022年的八項重點工作，一是要求穩健的貨幣政策要靈活適度，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，加大對實體經濟的支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

二是精準加大重點領域金融支持力度；三是進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制；四是堅持推動金融風險防範化解；五是持續深化國際金融合作；六是不斷深化金融改革；七是進一步優化外匯管理和服務；八是全面提升金融服務與管理水平。

總結今年工作時，會議指出，今年金融服務實體經濟質效進一步提升。 2021年，人民銀行增加3000億元支小再貸款額度，繼續落實並適當延期兩項直達貨幣政策工具。截至2021年11月末，普惠小微貸款餘額18.9萬億元，同比增長26.4%；製造業中長期貸款餘額同比增長33.8%。

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責任編輯：袁瑋婧

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