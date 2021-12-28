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工信部：到2025年內地機器人產業營收年均增長超20%

社會熱點 11:59 2021/12/28

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近日，工業和信息化部（工信部）聯合國家發展改革委等15個部門正式印發《「十四五」機器人產業發展規劃》（下稱「《規劃》」）。工信部提出了，「十四五」時期的發展目標，也就是到2025年，成為全球機器人技術創新策源地、高端製造集聚地和集成應用新高地，機器人產業營業收入年均增長超過20%，製造業機器人密度實現翻倍。

在工信部今日（28日）召開了《「十四五」機器人產業發展規劃》新聞發布會，工信部裝備工業一司司長王衛明介紹了《規劃》起草的背景、過程、總體框架。王衛明表示，機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，其研發、製造、應用是衡量一個國家科技創新和高端製造業水平的重要標誌。當前，機器人日益融入經濟社會的方方面面，正極大地改變著人們的生產和生活方式。

中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長

內地11月工業企業利潤增速放緩至9% 達一年半最低水平

王衛明指，中國已經成為支撐世界機器人產業發展的一支重要力量。總體規模快速增長，2020年營業收入首次突破1000億元人民幣；技術水平穩步提升，核心部件加速突破，整機性能持續增強；行業應用深入拓展，工業機器人已在國民經濟52個行業大類、143個行業中類廣泛應用，服務機器人在教育、醫療、農業等領域大顯身手，特別是在疫情防控和復工復產過程當中，機器人發揮了重要作用。

他續指，但與國外先進水平相比，我國機器人產業仍存在著技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題。

《規劃》中主要任務部分，提出了提高產業創新能力、夯實產業發展基礎、增加高端產品供給、拓展應用深度廣度、優化產業組織結構等五項任務，以及「機器人核心技術攻關行動」「機器人關鍵基礎提升行動」「機器人創新產品發展行動」「『機器人+』應用行動」等四大行動。

責任編輯：李冰琪

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