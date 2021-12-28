中日防長視訊會談後 日本同意明年與中國開通軍事熱線

日本內閣官房長官松野博一今日（28日）說，防衛大臣岸信夫同意明年與中國開通軍事熱線。稍早前，岸信夫與中國國防部長魏鳳和舉行視訊會談，強調了台海穩定的重要性。

魏鳳和：中國將堅定維護領土主權和海洋權益

據中國國防部微信公眾號發布，魏鳳和在北京與岸信夫昨日（27日）舉行視訊通話。

魏鳳和說，明年是中日邦交正常化50周年，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，提升戰略互信，妥處矛盾分歧，實現合作共贏。

魏鳳和指出，在東海和釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）問題上，中國將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應著眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定。中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水平。

魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。

據國防部公布，岸信夫說，加強日中防務交流與合作對兩國關係發展和維護地區穩定都有重要意義。日方願與中方克服疫情影響，加強戰略溝通和危機管控，推進日中海空聯絡機制直通電話建設等方面工作，共同努力構建建設性的、穩定的日中關係。

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另據日媒共同社報道，岸信夫在會後舉行記者會表示，雙方同意就東海爭議島嶼緊張情勢設立官方熱線，會中也提到台海和平穩定對日本安全至關重要，日本將密切注意台海局勢。

岸信夫表示，中日國防部門及早設立熱線非常重要，並對中國海警船在日本尖閣諸島附近海域的活動表達嚴正關切。

責任編輯：尹航

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