白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 中國外交部：令人費解（第二版）

早前中國外交部證實收到美國官員的簽證申請，以參加北京冬奧。白宮昨日（27日）強調，外交抵制北京冬奧的立場不變，申請的簽證是為參賽美國運動員提供領事和外交安全服務，非官方或外交代表。中國外交部今日回應指，這套說辭令人費解。

*17:00 新增中國外交部回應

據美國之音報道，針對近期美國政府為18名官員申請簽證參加北京冬奧會的新聞，美國國家安全委員會發言人聲明： 美國政府本月初宣布的立場仍然是我們的立場，不會改變。

發言人重申，鑑於中華人民共和國在新疆正在進行的種族滅絕和反人類罪，以及其他侵犯人權的行為，美國將不會有任何外交或官方代表。任何其他說法都是錯誤的。

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簽證針對領事和外交安全人員

聲明指出，美方打算提供領事和外交安全服務，以確保美國的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全，並能獲得他們為所有海外美國公民提供的美國公民服務。任何簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的。讓這些人員在當地工作是標準的(做法)，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。

據澎湃新聞報道，中國外交部發言人週二在例行記者會上回覆相關提問時表示，美方一方面聲稱不會有任何外交或官方代表（出席2022年北京冬奧會），一方面又為來自國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，這一套說辭令人費解。

趙立堅強調，無論美方如何解釋，事實就擺在那裡。他並再次敦促美方踐行奧林匹克精神，停止體育運動政治化的行徑，停止任何干擾北京冬奧會的錯誤言行。

週一（27日）趙立堅證實，中方已經收到美方有關人員的簽證申請。他同時不忘批評，美方先前出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，「自導自演了所謂『不派外交或官方代表出席北京冬奧會』的鬧劇」。

趙立堅說，對於美方要派由政府官員組成的團隊來華，並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。他重申，敦促美方停止把體育運動政治化，停止任何干擾破壞北京冬奧會的言行。

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責任編輯：袁瑋婧

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