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中國女排隊長朱婷起訴5名網友誹謗 鄭州法院已立案受理

社會熱點 12:56 2021/12/28

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中國女排在東京奧運會中未能小組出線後，有關隊長朱婷備戰期間的訓練態度不好、代言商業廣告的言論在網絡流傳。朱婷稱五名網民捏造事實、通過網絡對其誹謗，故此向法院提起刑事自訴，河南省鄭州市惠濟區法院已立案。

據惠濟區法院官網消息，自訴人朱婷委托的訴訟代理人12月3日到該院提交刑事自訴狀及證據材料，以社交媒體今日頭條用戶「排球人生」、「頑童說球」、「柯南話乒乓」，和微信訂閱號「排球Dialogue」、新浪微博ID「第一球迷胖哥」五人捏造事實、通過網絡誹謗自訴人朱婷且情節嚴重為由，要求以誹謗罪追究被告人的刑事責任、賠禮道歉並賠償有關財產損失。

中央加強娛樂圈整治 嚴把明星網上信息內容導向 建負面清單

節目過度娛樂化 湖南等4省市廣播電視台被約談

網友疑似誹謗言論微博截圖

惠濟區法院指，在審查過程中，通知自訴代理人補充了相關證明材料，依職權調取了有關證據。經審查，朱婷的自訴符合《中國刑事訴訟法》相關規定，於2021年12月27日依法立案。

今年7月19日至8月2日期間，有關朱婷隊內耍大牌、私接廣告代言、罷訓等言論在網絡流傳。朱婷8月11日在微博稱，已對涉事言論進行公證及報案，並指下一站，人民法院。

責任編輯：李冰琪

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