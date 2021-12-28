男子逃避西安「封城」 連夜踩單車10小時返鄉被罰200元

陝西省西安市新冠肺炎疫情形勢嚴峻，全市小區、單位已於23日凌晨起實施封閉管理，但仍有不少人違反防疫規定。其中一名男子得悉西安「封城」的消息後，連夜踩共享單車近10小時返回家鄉淳化縣。最終被當地警方查獲，並處以人民幣200元（約港幣245元）罰款。

據《澎湃新聞》報導，淳化縣是陝西咸陽市下轄縣，距離西安蓮湖區約80公里，開車走高速公路也要1個多小時車程。

▲ 從西安蓮湖區到咸陽淳化縣的騎行路線圖。

淳化縣公安局通報稱，一名男子於22日晚上8時許，從西安市蓮湖區踩共享單車返回淳化。翌日早上約6時行至石橋出口疫情防控點附近，為逃避疫情檢查點檢查，便將單車丟棄在路邊，繞道進入淳化縣境內。

警方通報指，該男子最終在25日被集中醫學隔離。他的行為對疫情防控工作造成一定安全隱患，淳化縣公安局依法對其處以200元罰款。

淳化縣隔離人員多次逃離被罰500元

此外，淳化縣公安局通報另一宗涉疫案件。一名從中高風險地區來淳人員，在隔離期間拒不執行防疫措施，採取損壞隔離點捲閘門、翻越隔離區圍牆等手段，先後兩次欲從隔離點逃離。當局依法對該男子處以行政拘留10日並罰款人民幣500元（約港幣612元）。

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淳化警方提醒市民，要嚴格遵守疫情防控規定；對不按規定執行疫情防控措施，擾亂社會秩序的，公安機關將依法嚴肅查處。

據國家衛健委通報，陝西省周一（27日）新增180宗新冠本土確診，其中西安175宗，咸陽3宗、延安2宗。該省自12月9日爆發疫情以來，至今累計報告831宗本土病例。

責任編輯：易燕丹

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