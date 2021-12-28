北京學區房成交量斷崖式下滑 官方嚴查炒房罰款逾570萬元

為學區房降溫，北京多個小區嚴格執行「多校劃片」政策已經有8個月，內地官媒報道北京學區房價格未出現明顯鬆動，但成交量卻出現斷崖式下滑。北京市住建委日前披露，今年集中組織開展了多輪次執法行動，共開展房地產經紀機構執法檢查5650項次，嚴厲查處中介機構炒作學區房、宣傳經營貸等違規問題，處罰金額575.5萬元（人民幣，下同）。

據《中國證券報》報道，實地調研結果發現，北京多校劃片政策實施以來，學區房陷入有價無市的「囧境」。報道引述北京著名學區西城區一中介表示，原本一個月人均賣7套房，現在業績好的兩個月能賣1套，業績不好的，可能半年都沒有出學區房的單子了。

今年4月，北京市住房和城鄉建設委就發布通知要求嚴厲打擊房屋銷售、租賃市場違法違規行為，重點針對機構炒作學區房、經營貸違規進入樓市、群租房治理等問題，依法從嚴懲處，形成高壓態勢，規範市場秩序。隨後北京海淀區、西城區、東城區率先發布義務教育入學新政，對於「多校劃片」政策的實施力度將繼續「升級」。據新浪網報道，部份熱點地區的房價驟降，位於西城區的一套學區房價格降了50萬元。

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頭部中介的中介費大幅打折

《中國證券報》指，目前，為爭取成交資源，近期頭部中介的中介費折扣較多。有頭部中介銷售透露，臨近年底，為了衝刺業績，很多業務員將中介費在原有基礎上打8折，把自己應該拿的提成讓利給購房者，吸引客戶買房。

從行業整頓看，12月27日，北京市住建委官方微信發文，對今年以來學區房價格快速上漲、經營貸違規流入樓市、住房租賃企業爆倉等突發問題，北京市區住建房管部門採取應急執法、專案執法等方式，快速出擊，今年共開展房地產經紀機構執法檢查5650項次，實施行政處罰457起，處罰金額575.5萬元。

北京住建委指，下一步將繼續落實「房住不炒」，深化未訴先辦，堅持主動治理，保持房地產市場執法高壓態勢。

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責任編輯：袁瑋婧

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