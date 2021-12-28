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美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼

國情動向 15:16 2021/12/28

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美國總統拜登（Joe Biden）簽署7,700億美元國防授權法案，軍費開支較上一年增加約5%。那麼，中國的軍費開支是多少？

中國今年國防支出約2090億美元

內地官媒《環球時報》有報道指出，根據今年3月十三屆全國人大四次會議上提交審議的預算草案，中國今年的國防支出為13,553.43億元人民幣（約2,090億美元），比2020年增長6.8%。

全國人大新聞發言人張業遂當時介紹，中國的國防開支是公開透明的，每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准。中國在2007年參加了《聯合國軍費透明制度》，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。

拜登簽7700億美元國防授權法 加強美軍在印太部署

中日防長視訊會談後 日本同意明年與中國開通軍事熱線

張業遂同時表示，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。中國堅持走和平發展道路，奉行防御性的國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。

中國的國防支出用在何處？

國防部新聞發言人任國強在去年曾介紹，中國的國防費主要用於四方面：

  • 適應國家經濟社會發展，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高和改善官兵生活福利待遇
  • 穩步推進武器裝備現代化建設和「十三五」（2016年至2020年）規劃明確的重大工程、重點項目建設，淘汰更新部分落後裝備，升級改造部分老舊裝備
  • 三是落實深化國防和軍隊改革決策部署，保障軍事政策制度改革等資金需要
  • 四是保障部隊戰備訓練以及執行國際維和、護航、人道主義救援、搶險救災等多樣化軍事任務

其他國家國防支出是多少？

公開報道顯示，2021財年美國國防支出為7,405億美元，比上一財年略有增長。其中，超過6,300億美元用於國防項目基本預算，690億美元用於海外軍事活動。

印度2021年政府支出預算中，計劃在國防領域投入478萬億盧比（約712億美元），與上一年相比增長約20%。南韓2021年國防預算擬達52.9174萬億韓元（約480億美元），按年增長5.5%。日本2021財年整體防衛相關費用為54,898億日元（折合約520億美元），較上一年度預算增長8.3%，再創歷史新高。

SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰

責任編輯：尹航

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