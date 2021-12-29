【雙減政策】新東方轉型直播賣貨？俞敏洪宣傳農產品被稱風格似上課

內地雙減政策實行多時，校外培訓行業受重創。年內市值縮水約9成的教育股龍頭新東方 （09901） 開展新業務，創始人俞敏洪周二在抖音直播助農，售賣糧油水果等農產品。網民戲稱，俞敏洪直播風格像上課。

新東方旗下「東方甄選」本月註冊成立

綜合內媒報道，周二晚，俞敏洪在抖音開啟新東方旗下農產品直播平台「東方甄選」的首場直播，直播間上架了25種農產品，涉及米面糧油、生鮮水果、年貨禮盒等，這也意味著新東方轉型直播帶貨邁出第一步。

俞敏洪在介紹農產品的過程中，也捎帶著普及各類地理知識，有人戲稱他「直播像上課」。

直播開始10分鐘，已有超2萬人進入直播間。銷量方面，據「東方甄選」CEO孫東旭介紹，開播僅10分鐘，尚未開始正式賣貨，粉絲已通過購物車自主購買超過10萬元人民幣。路透社引述媒體消息指，成交額近400萬元人民幣。

公開數據顯示，今年12月7日，東方甄選（北京）科技有限公司注冊成立。據不完全統計，2021年7月以來，新東方新成立的公司超過80家，新註冊的企業除教育業外，主要集中在「科技推廣和應用服務業」和「商務服務業」。

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一般來說，素質教育、成人職業教育、智能教育硬件等方向是教育機構轉型的熱門賽道。至於新東方另辟蹊徑選擇直播帶貨的原因，新東方表示，早在幾年前，俞敏洪在一次出差中與農民交談，便萌生了搭建一個平台幫助他們將農產品銷售至外地的想法。2020年，俞敏洪就曾在甘肅、貴州等地做過助農直播。

除了直播帶貨外，新東方表示：「教育永遠是我們的初心。新東方還會在教育領域繼續努力，目前仍有四六級、考研、出國語言（英語、小語種）、留學咨詢以及國際遊學、國內研學、營地教育等教育服務。此外，我們也在嘗試在學生通識教育、素質素養教育上發力。」

新東方港股28日收報15.3港元，截至29日10:20報15.12港元。

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責任編輯：尹航

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