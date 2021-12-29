【中國樓市】官媒：房地產「好起來」的內涵變了

內地官媒《經濟日報》刊文指，不少人認為房地產行業在今年下半年經歷艱難時刻，但房地產支柱產業的地位沒有變，房地產市場的基本面沒有變。只不過「好起來」的內涵變了。強調市場好起來不應再走過度依賴房地產的老路，又指通過不斷完善房地產長效機制，實現房地產業的平穩健康發展，是「好」的真正內涵。

文章坦言，下半年以來，受個別房地產頭部企業債務違約風險顯現等因素影響，市場預期發生變化。房價下降的城市持續增多，購房者觀望情緒濃厚。一些房企資金鏈緊張，多城市土地出現流拍。企業減員、降薪，不少從業者甚至考慮還要不要在這個行業繼續發展。

文章又指，房地產行業在國民經濟、全社會固定資產投資、地方財政收入、金融機構貸款總額中都占有相當高的份額，對於經濟金融穩定和風險防範具有重要的系統性影響。房地產業在國民經濟中的地位和作用十分重要，實現穩字當頭、穩中求進，暢通國民經濟循環，需要房地產業的良性循環和健康發展。

同時，住房需求依然旺盛，依然能夠為房地產行業未來發展起到重要的支撐作用。因此，從這個意義上，房地產業需要「好起來」，也可以「好起來」。

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「房住不炒」的底線不容突破

文章表明，要多措並舉扭轉當前房地產領域循環不暢問題，實現良性循環和健康發展，堅決有力處置好個別頭部房企房地產項目逾期交付風險，實現「保交樓、保民生、保穩定」，成為首要任務，也是房地產市場「好起來」的基礎。

文章指出，要避免一些城市房價再進入過快上行通道。「房住不炒」的底線不容突破，炒作房地產行為不應再有。過去形成的“高負債、高杠杆、高周轉”的房地產開發經營模式不可持續。降低杠杆水平，把負債率控制在合理區間內，應該成為房企的主動選擇和長期堅持。

文章最後強調，儘管從業者、購房者、供應商、金融機構等各方主體重拾信心可能尚需時日，隨著政策逐步落地，房地產長效機制建設逐步完善，房地產行業的良性循環和健康發展定可實現。

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責任編輯：袁瑋婧

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