  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】官媒：房地產「好起來」的內涵變了

經濟脈搏 10:56 2021/12/29

分享：

內地官媒《經濟日報》刊文指，不少人認為房地產行業在今年下半年經歷艱難時刻，但房地產支柱產業的地位沒有變，房地產市場的基本面沒有變。只不過「好起來」的內涵變了。強調市場好起來不應再走過度依賴房地產的老路，又指通過不斷完善房地產長效機制，實現房地產業的平穩健康發展，是「好」的真正內涵。

文章坦言，下半年以來，受個別房地產頭部企業債務違約風險顯現等因素影響，市場預期發生變化。房價下降的城市持續增多，購房者觀望情緒濃厚。一些房企資金鏈緊張，多城市土地出現流拍。企業減員、降薪，不少從業者甚至考慮還要不要在這個行業繼續發展。

文章又指，房地產行業在國民經濟、全社會固定資產投資、地方財政收入、金融機構貸款總額中都占有相當高的份額，對於經濟金融穩定和風險防範具有重要的系統性影響。房地產業在國民經濟中的地位和作用十分重要，實現穩字當頭、穩中求進，暢通國民經濟循環，需要房地產業的良性循環和健康發展。

同時，住房需求依然旺盛，依然能夠為房地產行業未來發展起到重要的支撐作用。因此，從這個意義上，房地產業需要「好起來」，也可以「好起來」。

官媒指「房住不炒」定位不變 嚴控支持實體經濟貸款違規入樓市

【中國樓市】住建部指高槓桿房產業經營模式 不可持續

「房住不炒」的底線不容突破

文章表明，要多措並舉扭轉當前房地產領域循環不暢問題，實現良性循環和健康發展，堅決有力處置好個別頭部房企房地產項目逾期交付風險，實現「保交樓、保民生、保穩定」，成為首要任務，也是房地產市場「好起來」的基礎。

文章指出，要避免一些城市房價再進入過快上行通道。「房住不炒」的底線不容突破，炒作房地產行為不應再有。過去形成的“高負債、高杠杆、高周轉”的房地產開發經營模式不可持續。降低杠杆水平，把負債率控制在合理區間內，應該成為房企的主動選擇和長期堅持。

文章最後強調，儘管從業者、購房者、供應商、金融機構等各方主體重拾信心可能尚需時日，隨著政策逐步落地，房地產長效機制建設逐步完善，房地產行業的良性循環和健康發展定可實現。

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

北京學區房成交量斷崖式下滑 官方嚴查炒房罰款逾570萬元
2021/12/28
北京學區房成交量斷崖式下滑 官方嚴查炒房罰款逾570萬元
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
2021/11/19
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底
2021/12/07
【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
2021/12/13
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
【中國樓市】年內調控近600次 官媒：明年「穩」字當頭
2021/12/21
【中國樓市】年內調控近600次 官媒：明年「穩」字當頭

你可能感興趣

北京學區房成交量斷崖式下滑 官方嚴查炒房罰款逾570萬元
14:48 2021/12/28
北京學區房成交量斷崖式下滑 官方嚴查炒房罰款逾570萬元
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
14:04 2021/11/19
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底
11:03 2021/12/07
【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底
地產 金融 金融機構 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

華為受美國制裁後 芯片設計重鎮深圳1年間跌下神壇
華為受美國制裁後 芯片設計重鎮深圳1年間跌下神壇
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
英國智庫料中國2030年成世界第一大經濟體
英國智庫料中國2030年成世界第一大經濟體
內地財政會議召開 明年積極的財政政策重點把握這6方面
內地財政會議召開 明年積極的財政政策重點把握這6方面
【中國樓市】住建部指高槓桿房產業經營模式 不可持續
【中國樓市】住建部指高槓桿房產業經營模式 不可持續
內地11月工業企業利潤增速放緩至9% 達一年半最低水平
內地11月工業企業利潤增速放緩至9% 達一年半最低水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款