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中國首次發布出口管制白皮書 將加快制定統一出口管制清單

國情動向 11:04 2021/12/29

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國務院新聞辦周三（29日）發布《中國的出口管制》白皮書，是中國首次發布出口管制的白皮書。商務部表示，將繼續推進出口管制法治化建設，抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單等。商務部並強調，中國擴大高水平開放的決心不會變

《中國的出口管制》白皮書全文9千多字，分為前言、正文和結束語。正文包括4部分，分別是中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

據白皮書指出，出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，是國際上通行的做法。

白皮書表示，中國切實維護符合真正多邊主義的國際條約和機制的權威，積極推進國際出口管制朝著公正、合理、非歧視的正確方向發展。

路透：拜登暫不撤對華關稅 反加大技術出口管制

【科技戰】中國發布商用密碼出口管制清單 包括安全芯片

白皮書又指，堅決反對濫用出口管制措施。何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。中國主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

批評個別國家 打壓霸凌他國

據新華社報道，商務部有關負責人回應表示，國際出口管制也面臨一些挑戰。個別國家，泛化國家安全，憑空捏造理由，動用國家力量干預正常貿易往來和市場交易，屢次濫用出口管製作為打壓和霸凌他國的工具，導致廣大發展中國家和平利用出口管制物項的正當權益受到損害，危害國際產業鏈、供應鏈穩定，對各國實現可持續發展造成嚴重干擾。

同時，出現拼湊出口管制小圈子、違背真正的多邊主義的跡象，甚至在防擴散問題上搞“雙重標準”，這都是試圖以多邊主義之名，行單邊主義之實。

商務部表示，繼《出口管制法》於2020年12月1日正式施行後，中國將繼續推進出口管制法治化建設，以加快構建設計科學、運轉有序、執行有力的現代化出口管制體係為目標，抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作。

下一步，中國將積極構建「政府引導、企業為主、多方聯動」的出口管制合規體系，提高全社會出口管制合規意識，推動企業提升出口管制合規能力和水平，保障和服務高水平對外開放。

【中美角力】中國出口管制法今上路 中美角力下日企恐也當災

責任編輯：林佩怡

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