  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】西安昨增151本土確診 封城禁足民眾抱怨「買菜難」

社會熱點 12:19 2021/12/29

分享：

內地昨日（28日）新增197宗新冠肺炎確診病例，本土病例回落至152宗，其中陝西西安有151宗，是連續4日破百。當地自12月9日爆發疫情以來，至今累計報告962宗本土確診。全市於23日實施封閉式管理，近日有民眾表示「買菜難」，市內各區街道辦事處等部門昨晚組織為封閉小區提供蔬菜等物資。

另西安市疫情防控指揮部通報，全市範圍將於今日（29日）上午8時啟動新一輪全民核酸篩查工作。

綜合內地傳媒報導，西安實施封閉管理後，再於27日宣佈暫停每2天1人外出採購政策，令不少民眾措手不及，紛紛在微博發文表示，自己無法出門買菜，當局亦未有及時配送食物，後悔沒有在「封城」前準備好物資。隨後，「西安買菜難」的話題一度登上微博熱搜。

西安市政府官方微博昨晚發布消息指，全市正總動員，組織準備生活必需品，為封閉管理社區提供充足物資保障，讓市民足不出戶，居家防控。

曲江新區統籌超市、農貿市場提供物資並分配予區內居民。

其中，新城區自強路街道工作人員將在超市購買的青瓜，番茄及青菜等蔬菜進行分裝，並連夜組織街道和社區幹部及義工，將分裝好的蔬菜送到居民家中。曲江新區亦統籌4間大型超市、1家農貿市場提供貨源，包括準備130噸肉類、70噸蛋、650噸蔬菜。連夜按照1戶1份、3天消耗量的標準分批發放，在全區15個社區劃分4個服務中心同時配送，覆蓋全區13萬戶居民。

【內地疫情】昨增209宗確診創今年單日新高 西安防疫仍處膠著期

【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）

蓮湖區各街道辦事處則鼓勵推廣「線上下單+物業配送」採購模式，由群眾通過電話等方式預約，再由門店和物業配送至居民家門口。

陝西省委書記：防控成效關鍵在風險人群管控

目前西安疫情形勢仍然嚴峻，正在當地調度疫情防控工作的陝西省委書記劉國中表示，西安的社區病例仍然較多，影響疫情防控成效的關鍵，在於社會層面風險人群管控。要突出快和準，加強核酸篩查和結果運用，準確研判當前疫情發展，嚴防疫情擴散。同時從嚴加強社區管控。

劉國中又強調，要積極適應提級管控需要，做好生活物資供應，建立精準化、到小區的投放機制，切實做好群眾心理疏導，積極回應和解決群眾反映的困難和問題。

另據國家衞健委通報，昨日除陝西省新增本土確診病例外，其餘1宗新增本土確診來自江蘇省南京市。同日再多1宗本土無症狀感染，由江蘇省無錫市報告。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）
2021/12/23
【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）
【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到
2021/12/25
【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到
【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購
2021/12/27
【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購
【內地疫情】昨增209宗確診創今年單日新高 西安防疫仍處膠著期
2021/12/28
【內地疫情】昨增209宗確診創今年單日新高 西安防疫仍處膠著期

你可能感興趣

【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）
12:57 2021/12/23
【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）
【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到
12:36 2021/12/25
【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到
【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購
17:22 2021/12/27
【內地疫情】陝西累計651本土確診 西安暫停2天1人外出採購
中國 批發 採購 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 超市 西安 陝西省

上一篇文章

西安男子躲避疫情管控 9天徒步100公里進秦嶺山區

下一篇文章

三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男子逃避西安「封城」 連夜踩單車10小時返鄉被罰200元
男子逃避西安「封城」 連夜踩單車10小時返鄉被罰200元
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華
河北禁柴封灶老人被凍哭 中紀委指「清潔取暖」不能一刀切
河北禁柴封灶老人被凍哭 中紀委指「清潔取暖」不能一刀切
慶祝聖誕被內地網民圍攻 歐陽震華：我問心無愧
慶祝聖誕被內地網民圍攻 歐陽震華：我問心無愧
商家花51萬請陳小春和網紅賣貨僅賣5000元 法院：退41萬
商家花51萬請陳小春和網紅賣貨僅賣5000元 法院：退41萬
中國女排隊長朱婷起訴5名網友誹謗 鄭州法院已立案受理
中國女排隊長朱婷起訴5名網友誹謗 鄭州法院已立案受理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款