【內地疫情】西安昨增151本土確診 封城禁足民眾抱怨「買菜難」

內地昨日（28日）新增197宗新冠肺炎確診病例，本土病例回落至152宗，其中陝西西安有151宗，是連續4日破百。當地自12月9日爆發疫情以來，至今累計報告962宗本土確診。全市於23日實施封閉式管理，近日有民眾表示「買菜難」，市內各區街道辦事處等部門昨晚組織為封閉小區提供蔬菜等物資。

另西安市疫情防控指揮部通報，全市範圍將於今日（29日）上午8時啟動新一輪全民核酸篩查工作。

綜合內地傳媒報導，西安實施封閉管理後，再於27日宣佈暫停每2天1人外出採購政策，令不少民眾措手不及，紛紛在微博發文表示，自己無法出門買菜，當局亦未有及時配送食物，後悔沒有在「封城」前準備好物資。隨後，「西安買菜難」的話題一度登上微博熱搜。

西安市政府官方微博昨晚發布消息指，全市正總動員，組織準備生活必需品，為封閉管理社區提供充足物資保障，讓市民足不出戶，居家防控。

▲ 曲江新區統籌超市、農貿市場提供物資並分配予區內居民。

其中，新城區自強路街道工作人員將在超市購買的青瓜，番茄及青菜等蔬菜進行分裝，並連夜組織街道和社區幹部及義工，將分裝好的蔬菜送到居民家中。曲江新區亦統籌4間大型超市、1家農貿市場提供貨源，包括準備130噸肉類、70噸蛋、650噸蔬菜。連夜按照1戶1份、3天消耗量的標準分批發放，在全區15個社區劃分4個服務中心同時配送，覆蓋全區13萬戶居民。

【內地疫情】昨增209宗確診創今年單日新高 西安防疫仍處膠著期

【內地疫情】西安疫情嚴峻「封城」限外出 咸陽機場國內航班全取消（第二版）

蓮湖區各街道辦事處則鼓勵推廣「線上下單+物業配送」採購模式，由群眾通過電話等方式預約，再由門店和物業配送至居民家門口。

陝西省委書記：防控成效關鍵在風險人群管控

目前西安疫情形勢仍然嚴峻，正在當地調度疫情防控工作的陝西省委書記劉國中表示，西安的社區病例仍然較多，影響疫情防控成效的關鍵，在於社會層面風險人群管控。要突出快和準，加強核酸篩查和結果運用，準確研判當前疫情發展，嚴防疫情擴散。同時從嚴加強社區管控。

劉國中又強調，要積極適應提級管控需要，做好生活物資供應，建立精準化、到小區的投放機制，切實做好群眾心理疏導，積極回應和解決群眾反映的困難和問題。

另據國家衞健委通報，昨日除陝西省新增本土確診病例外，其餘1宗新增本土確診來自江蘇省南京市。同日再多1宗本土無症狀感染，由江蘇省無錫市報告。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁