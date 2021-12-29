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A股全年成交額超254.5萬億元 創歷史新高

經濟脈搏 11:41 2021/12/29

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A股新紀錄誕生，截至目前，2021年全年成交額超2015年的史上最高年度總成交額254.5萬億元，再創歷史新高紀錄。

周三，A股三大指數開盤漲跌不一，開盤後持續走低，創指、深成指跌幅先後擴大至1%。值得注意的是，截至早盤盤中，2021年全年成交額超2015年的史上最高年度總成交額254.5萬億元，再創歷史新高紀錄。

板塊方面，白酒等權重板塊走弱，軍工板塊逆市衝高，航空股集體走強，鹽湖提鋰板塊盤中走高。

A股日成交萬億會成常態？業內人士：居民財富正在大轉移

截至午間收盤，滬指跌0.79%，報3601點；深成指跌1.13%，報14670點；創指跌1.29%，報3285點。

稍早前，人行行長易綱表示，當前中國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控。明年經濟工作要穩中求進，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

易綱認為，中國經濟長期向好的基本面不會改變，但在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重影響下，短期面臨下行壓力，必須穩定宏觀經濟大盤。國際方面，疫情衝擊下，外部環境更趨複雜嚴峻，維護內外部均衡的難度進一步增大，所以要以穩定的經濟和政策環境來應對外部不確定性。

人行明確明年工作八大要點 加強對資本和平台企業監管

印鈔公司董事主動投案 網傳他私印2萬億「同號鈔」 人行闢謠

責任編輯：尹航

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