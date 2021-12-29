三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感

近日有網民曬出三只松鼠一系列廣告海報，海報中模特的「瞇瞇眼」妝容成為話題焦點，部分網民認為「瞇瞇眼」妝容故意醜化中國人，事件在社交平台上引發爭議。

對此，人民日報昨日（28日）從產品、審美、傳播的角度討論該事件，其中有提到「只要使用小眼睛模特一律就是辱華，這多少也有些太過敏感了。可以不同意類似的審美，可以討論藝術創作的方向，但沒必要上綱上線。」

從產品的角度評論認為，充分尊重受眾，才能贏得市場。無論是國內外企業，還是藝術家、電影製作者，所播出的廣告、創造的作品，都必須有更成熟的受眾意識，既要對受眾的認知和審美情趣有所了解，更要尊重受眾所處的文化環境和歷史情感。必須周全考慮主流文化、大眾審美和受眾心態，沒有這樣的受眾意識，輕則鬧個笑話，重則適得其反、徹底「翻車」。

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從審美的角度，評論認為，應培養健康審美趣味，涵養強大審美自信。每個人都有自己特定的審美標準，個人的審美偏好也各不相同。這是個人的自由，也是個人權利。從這個角度看，眼睛大也好小也好、膚色深也好淺也好，每個人盡可以保持自己的審美偏好，無需定於一尊。

▲ 三隻松鼠廣告

從傳播的角度，評論認為，堅持效果導向，也避免「扣帽子」。人民日報表示，輿論場的反映，很大程度上也折射出公眾對美西方辱華標籤的警惕，體現出高度的文化自覺。但對“眯眯眼”的討論，既需要分清物件，更需要分清動機和場景。在藝術創作中故意醜化中國人，甚至以比「眯眯眼」的手勢表達歧視，這樣的西方偏見，我們不接受，也會有力反駁。

評論指，愛國是本能，維護民族尊嚴是每個中國人天然的情緒。不過，如果不分場合、不分情景地認為，眼睛小就是「眯眯眼」，只要使用小眼睛模特一律就是辱華，這多少也有些太過敏感了。可以不同意類似的審美，可以討論藝術創作的方向，但沒必要上綱上線。

責任編輯：李冰琪