達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規

新冠肺炎疫情下，航空業大受影響。美國達美航空日前表示，因上海浦東機場實施的防疫消毒措施，令達美航空從西雅圖起飛的航班途中折返。有關措施恐導致一些赴華航班被迫取消，外電報道，事件觸發美國與中國磋商，希望更改飛機消毒新規。

彭博報道，美國國務院官員周二（28日）證實有關談判。官員稱，正在尋求改變中國新的清潔規定，因各國航空公司已經在航班之間執行了嚴格的消毒程序。

增加滯留時間 航空公司正評估影響

美國航空業代表也表示，新冠疫情再起引發的消毒新規，大大增加飛機地面滯留時間，且很大程度是重覆美國航空企業實施的清潔步驟，同時亦沒有足夠的員工來執行增加的步驟。

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報道指出，尚不清楚中國當局最近實施了何種新規。達美航空發言人表示，正評估新規變化，底特律和西雅圖到上海的每周兩次航班也在進行按班次評估。

聯合航空則表示，正努力遵守上周發布的新規，三藩市和上海之間的每周4個航班無一取消。美國航空公司表示，德州達拉斯-沃思堡與上海之間的每周兩次航班也受到影響，但未提供更多細節。美國大型航空公司的游說集團Airlines for America拒絕置評。

此前，達美航空表示，一航班原計劃21日晚間從西雅圖機場起飛，中停南韓仁川，於23日晚間抵達上海浦東機場，卻由於各種原因延誤，並在起飛後6個多小時後折返西雅圖。

據美聯社報道，達美航空在電郵聲明表示，上海浦東機場實施的新規定，需要大幅延長班機在地面停留時間，「這對達美航空公司而言在營運上是不可行的」，班機被迫折返。

華使館：航空公司人手緊缺 機組「畏懼疫情」

中國駐美使館發言人表示，有關機組人員曾表示返航是中方禁止航班入境所致，此說法與事實不符。並注意到近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，「機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生」，導致美國國內和國際航班大面積取消。中國駐美使領館正在與有關航司溝通，積極了解具體技術問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。

發言人又稱，多班自美國飛往中國的航班推遲或取消，美國航空在距離飛機起飛僅有數小時的情況下突然宣布取消航班，達美航空的航班甚至出現航程過半後返航情況，給中國乘客帶來巨大損失。中國駐美使領館積極向有關乘客提供協助，並向有關航司提出嚴正交涉，敦促其保障乘客正當權益。

責任編輯：林佩怡

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