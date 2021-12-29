西安男子躲避疫情管控 9天徒步100公里進秦嶺山區

西安疫情持續嚴峻，全市採取最嚴格的管控措施，繼有市民為逃避西安封城，騎共享單車10小時返鄉之後被罰之後，再有一名西安男子為躲避管控，從西安咸陽機場徒步9天逾100公里進入秦嶺山區，被發現後被集中隔離並行政處罰。

據「寧陝公安」官方微信公眾號消息，本月16日，一西安籍男子從西安咸陽國際機場徒步經西安市鄠邑區步行進入秦嶺山區，多次躲避沿途鎮、村疫情監測卡點防疫人員檢查。24日，該男子進入寧陝縣廣貨街鎮蒿溝村境內被發現，經詢問行程軌跡後，被采取集中隔離措施。

澎湃新聞引述寧陝警方相關人士介紹，該男子今年30歲，16日凌晨，該男子乘飛機從廈門飛抵西安咸陽機場，當時其持有48小時內核酸檢測報告。落地後，該男子沒有選擇回家，而是乘出租車前往咸陽市區，並在一足浴店內過夜。該男子自稱平常在廣東一家健身房做銷售，已經有兩年沒回家了。

當天，該男子走到鄠邑區大王鎮，趁核酸檢測報告沒有過期，就在該鎮住了一宿。地圖顯示，咸陽市區到大王鎮大約20公裡。後面幾天，該男子又來到距大王鎮24公裡的秦嶺澇峪口，在一處大橋下「安身」。後來，該男子從澇峪口進入秦嶺山中，沿著戶菜路徒步50多公裡，一直走進了安康市寧陝縣廣貨街蒿溝村境內。

經寧陝縣公安局廣貨街派出所調查，該男子在明知疫情防控要求的情況下，隱瞞行程和活動軌跡，逃避防疫卡點檢查，嚴重影響了疫情防控工作秩序。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，寧陝縣公安局依法對該男子予以行政處罰。

據陝西官方消息，自12月9日以來，陝西全省累計報告本土確診病例982例。週一（27日）零時起，全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，要求居民均不出戶。

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責任編輯：袁瑋婧

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