沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制

美企沃爾瑪（Walmart）在內地的會員制商店山姆超市，被指下架新疆商品，湖南長沙、浙江杭州、福建廈門等地不少民眾退卡抵制。稍早前，山姆客服回應稱搜索不到相關產品是因無庫存，有貨後會重新上架。

來退卡的山姆會員：原則問題不能忍

據內媒報道，在杭州江干區的山姆超市，會員中心處已排起長龍，都是前來辦理退卡的山姆會員，約有50至60人，而且在半小時內來退款的人越來越多。他們這樣說：

我是因為看到了新聞，站在我個人角度，既然美國想在中國開一個比較高端的超市，每年會費也不低，它還想要抵制中國的東西，作為中國人，我是不願意看到的，我以後也不會來消費了。 山姆會員卡，我多用一年少用一年，沒太大影響。但原則問題不能容忍。 山姆沒有線上退卡的渠道，我們只好線下來辦，這樣真有點麻煩。

內媒向山姆工作人員求證，工作人員表示，近日退卡者的確較多。報道還提到，山姆會員店的商品量大、價格偏高、會費較高，位置較偏遠，這些因素也是退卡的原因。

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日前有報道指，網民在「山姆會員商店」App發現，搜索欄打出「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等關鍵詞供選擇，搜索結果卻顯示「抱歉，沒有找到相關商品」。還有報道指出，新疆和田駿棗等產品都被下架；在山姆會員商店的小程序和線上商城，也搜索不到任何新疆商品。

有網民批評山姆會員商店「吃中國飯砸中國的碗」，揚言抵制，更有不少網民表示要「退卡」。內地網媒「觀察者網」致電山姆客服，對方回應表示，搜索不到相關產品是因為沒庫存，有貨了就會重新上架。

山姆超市是沃爾瑪旗下的高端會員制商店，購物前需先交一筆會員費，有人形容，「買山姆的會員就像是買了張門票去參觀一家超市」。由於有此「門檻」，內地還流行起了「山姆代購」。

下架新疆商品？沃爾瑪內地山姆會員商店客服：沒庫存 有貨會上架

責任編輯：尹航

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