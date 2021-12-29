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張庭夫婦公司被查 國台辦：與兩岸關係無關 在大陸經商必須依法依規

社會熱點 13:51 2021/12/29

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針對有消息稱，台灣知名藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司（以下簡稱「上海達爾威」）因涉嫌傳銷被查，大陸國台辦周三（29日）回應指是一起商業事件，與兩岸關係無關，又強調任何人在大陸經商首先也必須應該依法依規。

此外，該公司旗下化妝品牌「TST庭秘密」今天淩晨在官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，並將積極配合相關部門工作。

根據中新經緯客戶端消息，「TST庭秘密」還稱，公司自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。

張庭夫婦

國台辦籲大陸網民掌握政策尺度 做到反「台獨」不反台灣

美歐高層將舉行「中國議題對話」 台灣列議程（第二版）

有消息指：已凍結該公司資金達6億元

「李旭反傳防騙團隊」微信公眾號上周五（24日）發文稱，已經接到石家莊市裕華區市場監督管理局關於查證函的回覆。回覆稱，根據多起群眾舉報核查，今年6月5日，該局對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，並逐級向上級報備。石家莊市裕華區市場監督管理局回覆到，因上海達爾威利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。

「李旭反傳防騙團隊」表示，據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元（人民幣，下同），分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元。

「李旭反傳防騙團隊」微信公眾號簡介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由民間反傳銷協會創建者李旭設立，是一家專業反傳銷研究、反洗腦救助機構。

天眼查APP數據顯示，上海達爾威註冊資金2.318億元人民幣，法定代表人為林吉榮（即林瑞陽）。「TST庭秘密」官網顯示，「TST庭秘密」是上海達爾威旗下品牌 ，由林瑞陽和張庭於2013年創立，該品牌以化妝品、護膚品為主打品類，並主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式銷售產品。

責任編輯：李冰琪

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