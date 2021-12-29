王力宏會否被列入劣跡藝人名單？大陸國台辦這樣回應

歌手王力宏早前離婚後，遭前妻李靚蕾控訴曾出軌、召妓等，王力宏之後道歉，並表示準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子。外界關注，王力宏形象插手後，會否被大陸列入劣跡藝人名單，大陸國台辦發言人馬曉光周三（29日）回應稱，支持兩岸文化交流的政策沒變，又稱不能把個人網上的說法當作官方態度，並希望到大陸發展的藝人都能做到德藝雙馨。

馬曉光在國台辦例行記者會上表示，對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。

同時，鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。

不能把個人網上說法當作官方態度

對於有網上輿論不斷，《環球時報》前總編輯胡錫進也曾評論，王力宏「在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」，馬曉光表示，不能把個人網上的說法當作官方態度。

他續稱，對於兩岸文化交流合作，一向持支持、鼓勵態度。對於一些涉及個別人的個別事件、個別情況，希望來大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨；更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。

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責任編輯：林佩怡

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