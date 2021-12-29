國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈

在北京，國台辦周三（29日）舉行例行發布會，發言人馬曉光指出，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除與台灣的民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力插手干預的鬥爭，可能更尖銳、更激烈。

馬曉光強調，「堅信我們握有主導權和主動權」，並指政策非常清楚，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

「牢牢把握兩岸關係發展主導權」

▲ 馬曉光（資料圖片）

他指出，今年兩岸關係複雜嚴峻，台海局勢面臨新一輪緊張。「我們牢牢把握兩岸關係發展主導權主動權」，團結廣大台灣同胞共同努力，推動兩岸關係克難前行、穩中有進。明年將採取更加有力的措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展，勇於探索兩岸融合發展新路；並警告「台獨」是絕路，須懸崖勒馬。

據彭博整合台灣方面的數據顯示，今年1月以來，解放軍約950架次的軍機進入台灣「防空識別區」，遠高於去年的約380次。

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報道預計，未來一年的緊張局勢可能進一步加劇；台灣的國策研究院執行長郭育仁亦指，解放軍機明年架數還會更多，操作方式會更具威嚇性，認為2022年的情況值得關注，因為這將是一個轉折點。此外，報道分析，美中關係的整體狀況，也可能決定解放軍有多少架次飛入台灣「防空識別區」。

「倚美謀獨」注定失敗

美國總統拜登日前簽2022財政年度《國防授權法》，內容提到協助台灣發展不對稱戰力等。馬曉光表示，台灣問題是中國內政，美國無權干涉，堅決反對美方通過包含涉台內容的法案。任何人、任何勢力都阻擋不了挫敗謀「獨」挑釁，捍衛國家主權領土完整的決心和能力。民進黨當局甘當棋子、企圖「倚美謀獨」，注定失敗。

馬曉光又批評，民進黨當局渲染所謂「大陸威脅」，企圖誤導島內民眾，為煽動「反中仇中」的政治目的服務，撈取私利。並指這套伎倆和把戲了無新意，台灣民眾早就看夠了。

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責任編輯：林佩怡

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