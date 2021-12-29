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【內地疫情】禁疫區人員進村 傳雲南村支書：化了灰才能回來

社會熱點 15:33 2021/12/29

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內地新冠肺炎疫情未了，多地升級疫情防控措施。網曝雲南鎮雄縣羅坎鎮麻地村支部書記，近日在微信群發言稱，凡是呈貢區來的人，「只有化了灰的才能回來」，言論引發爭議，有關當局表示正調查了解事件。

昆明市呈貢區上周五（24日）新增4宗本土確診病例，涉事的呈貢區雨花街道營盤社區藍光天嬌城小區，調整為中風險地區。

網傳截圖顯示，一名付姓人員在微信群「公共服務群」中稱：「凡是呈貢來人，不准進村，回來隔離都不行，誰放進來、誰進來，全體村民找他麻煩，只有化了灰的才能回來。」

這一發言引起村民質疑，有人表示，在昆明打工的不准回村了嗎？在昆明呈貢區打工的，要死了才能回家？

【內地疫情】西安昨增151本土確診 封城禁足民眾抱怨「買菜難」

西安男子躲避疫情管控 9天徒步100公里進秦嶺山區

據「天目新聞」報道，鎮雄縣宣傳部相關工作人員表示，對該支部書記在微信群中的發言情況並不了解，已在調查了解中。

對於在昆明學習工作的村民能否回村，工作人員指出，只要符合防疫政策，非封控區人員回來遵守當地疫情防控工作流程，便能回到村裡。

鎮雄縣政府工作人員表示，如果是從呈貢區回來的居民，需要向街道提前5天報備，準備48小時候內核酸報告，回到鎮雄縣後需要居家隔離或接受集中隔離，並再次接受核酸檢測。但其補充稱，非必要最好不要從昆明呈貢區回鎮雄縣，「是很危險的，沒有人能保證真的安全。」另據鎮雄縣疾控部門，目前呈貢區除封控區外，並未限制人員進出鎮雄縣羅坎鎮。

內地網民反應：

最基層的，生活化語言，沒必要上綱上線吧？

很多基層官員是真把自己噹噹成一方的土皇帝了，感覺在自己的一畝三分地上是想怎麼弄就怎麼弄，黨紀國法從來沒在考慮之內！

說實話農村基層這樣說話很正常，但是作為公務人員，在公共場合說話還是得稍微注意一下措辭。

如城市果以城市管理的方式要求農村，那麼請先把農村幹部的工資提到的水平。並且讓那些城市的人才願意去農村。

責任編輯：林佩怡

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