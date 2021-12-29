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廣西4人涉偷運人蛇被遊街示眾 當地政府：按要求懲罰沒有不合適（有片）

社會熱點 15:33 2021/12/29

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廣西百色一段4人被押解「遊街示眾」的視頻被熱議。據靖西公安28日消息，這是在開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員「十個一律」現場懲戒警示活動，4名被押解人員涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪。對於「遊街示眾」舉措是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府回應，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適。

內媒新京報評論指，哪怕為了防疫，也不宜「遊街示眾」，該行為不僅不符合依法治國和「依法防疫」的精神，也違反了程序正義的準則。

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該事件發生在廣西百色市靖西市。據視頻顯示，此次遊街的幾人胸前掛有本人照片，背後寫有本人姓名。他們因涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為被予以懲戒，而相關懲戒舉措涉及在住所張貼懲戒通告，通過媒體多渠道曝光，凍結銀行賬戶、寬帶等。另外，靖西市人民政府官網今年8月發布的一則視頻也出現了相關畫面。

視頻中，該活動被稱為「XX鄉『十個一律』懲戒現場會」，查詢資料可知，當地疫情防控指揮部今年曾發布《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》。

【廣西百色遊街片段】

內媒評論：該措施早已脫離「依法懲戒」的範疇

對此，新京報評論指，但從視頻中的舉措來看，顯然早已脫離「依法懲戒」的範疇，而從其傳播效果來看，無疑是現實版的「遊街示眾」。

評論強調，疫情發生以來，無論是中央還是地方各級政府，都曾多次強調「依法防疫」的重要性，這背後的含義是，政府在防疫過程中的一切行為都要在法律規定的範疇內展開，像「遊街示眾」的做法顯然已經脫離了法治的範疇，且不利於強化法治觀念、法治思維和法治意識。

因此，當地不妨按照「懲前毖後，治病救人」的原則，依法對相關人員進行調查。唯有如此，才能真正讓「依法防疫」的理念深入人心，進而幫助當地政府提升治理效能。

責任編輯：李冰琪

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