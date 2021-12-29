【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）

上海迪士尼今日（29日）公開售賣「2021年達菲（Duffy）和朋友們聖誕系列商品」庫存。園區商店將於上午8時30分營業，但有超過5000名遊客早於今日凌晨3點，在迪士尼門前排起長龍。消息引發熱議，「上海迪士尼」的標籤話題亦登上微博熱搜榜首位。隨後，上海迪士尼呼籲遊客保持冷靜，並宣佈三個售賣點已停止排隊。

綜合內媒報導，「達菲和朋友們」聖誕主題系列商品最早在本月22日開始售賣。當時上海迪士尼採用「線上抽籤、線下購買」的限購形式，而非公開售賣，導致該系列在二手平台上的價格一路瘋漲。

有人白行一趟跪地怒吼：憋到尿血啊！

上海迪士尼度假區昨日（28日）透過「達菲友你」的官方微博表示，「達菲和朋友們聖誕主題系列商品」抽籤購買的活動結束後，部分商品尚有剩餘庫存，並於29日起，在樂園內的「甜心糖果」、「部落豐盛堂」和「米奇米妮同心鋪」三處商店公開銷售。

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貼文一經發佈，今日凌晨3點就有遊客趕在開園前排隊。網絡影片顯示，超過5000名遊客穿著厚重的冬裝，在樂園門口「打蛇餅」，隊伍長得看不見盡頭。其中一名遊客為排隊買玩偶不敢上廁所，最終卻沒有買到，崩潰跪地大喊：「我憋到尿血啊！」

隨後，上海迪士尼呼籲遊客保持冷靜理智，並發文指三個售賣點排隊區遊客總量均已達到商店當日運營承載上限，為保證安全有序的運營秩序，已結束今日上述商店的排隊；樂園則正常開放。

Duffy掛飾二手平台再現炒價

「達菲和朋友們」由迪士尼在2002年開創，該系列今年推出新角色「玲娜貝兒（LinaBell）」。這隻粉紅色小狐狸亮相以來收穫空前的熱度，各類周邊商品上架即斷貨。

上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量

這次上海迪士尼公開發售，雖不包括2021聖誕系列玲娜貝兒商品及常規款玲娜貝兒毛絨玩具，但其餘角色仍有少量庫存，會採取限購政策，每單每款限購2件，直至庫存售完即止。對於造成大排長龍的「盛況」，不少網民在社交平台表示不解。另有聲音質疑排隊的大多是黃牛，指上海迪士尼製造飢餓營銷，「建議『達菲友你』改名叫『迪士尼和他的黃牛朋友們』。」

據《新聞晨報》消息，當前二手平台上已出現庫存商品的炒賣，原價139元（人民幣，下同）的達菲、星黛露（StellaLou）、雪莉玫（ShellieMay）等人物掛飾，需加價200元至500元不等。StellaLou的毛公仔更被炒到1200元左右。

責任編輯：易燕丹

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