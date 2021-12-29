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平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖）

社會熱點 15:52 2021/12/29

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內地零食品牌「三隻松鼠」的風波尚未平息，再有品牌因類似問題被指辱華。部分內地網民認為，平治（Mercedes-Benz，內地稱「奔馳」）最新車型廣告中的模特妝容，也是西方對黃種人「眯眯眼」的刻板印象。

網民：平治是頂風作案

平治新車的宣傳廣告採用一男一女兩位模特搭檔，有網民認為，女模特的「吊梢眼式妝容」迎合西方的「黃禍」印象，令人不適。「奔馳廣告模特妝容惹爭議」登上微博熱搜榜。

網上圖片

網上圖片

網民批評，這則廣告之所以引起眾怒，不僅是「眯眯眼」本身引起的爭議，還包括平治明知近期輿情形勢，仍逆流而行、「頂風作案」，進一步傷害中國消費者的感情和對品牌的信任。

目前涉事微博及影片已被刪除。

幾天前，零食品牌「三隻松鼠」2019年的廣告中，模特「瞇瞇眼」妝容被指涉嫌歧視。三隻松鼠在聲明中說，該廣告宣傳頁面於2019年10月上線，時值「國潮風」（意指中國風潮流）流行，因此選擇國潮風來進行廣告拍攝，意圖傳達給消費者國潮的視覺感受。該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特征打造，絕無刻意醜化之意。

內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華

三只松鼠涉事模特回應：事事上綱上線是種病態

央廣網評論指，個別品牌在宣傳中刻意突出「小眼睛」或「眯眯眼」，再加上一些刻板印象的「審美」，其中想表達的內涵不言而喻。但並非所有的「小眼睛」都等於「辱華」。

評論還指出，有幾個問題值得深思，「三隻松鼠」這類廣告僅僅是「創意」「審美」藝術層面的問題嗎？2019年的廣告，為何在今天被翻出並成功引起罵戰？罵戰又引發了什麼？在激烈爭論中，民眾對辱華行為的憤怒逐漸被轉移到對「小眼睛」這一具體形象上來，甚至將矛頭指向模特本人，必須警惕這些對立可能引發的社會割裂。

中國攝影師陳漫、電影《雄獅少年》被指辱華

更早之前，中國攝影師陳漫為Dior拍攝的一幅攝影作品，也引起「醜化中國女性」、「醜化亞裔形象」的爭議。內地網媒「觀察者網」形容該照片「由下往上惡鬼般的翻白眼神、略帶腫脹的眯眯眼、暗黑瀕死的妝容、清朝的長指套，還有那古怪的瀏海，再加上一臉雀斑，充滿著陰森和詭異。」

網上圖片

除了品牌的照片及模特，近日一部國產動畫電影《雄獅少年》也被指辱華。3名主角因眯眯眼和塌鼻子，網民甚至將他們拿來與唐氏綜合症患者比較，揶揄其為《唐氏少年》。

網上圖片

責任編輯：尹航

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