國家衛健委：西安疫情仍處於快速發展階段 堅持「動態清零」

內地新冠肺炎疫情未止，國家衛健委周三（29日）表示，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況；強調堅持「動態清零」的總方針，以最快的速度、最小的代價控制疫情擴散蔓延。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華，周三在國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前中國總體疫情形勢保持平穩態勢，整體呈現局部高度聚集，全國多點散發的態勢。

外溢至省內外 後續社區傳播風險較高

他指出，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況。風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。

據通報，西安昨日（28日）新增151宗新冠肺炎本土確診病例，連續4天達150宗或以上；當地本輪疫情累計有962宗本土確診病例。

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賀青華表示，目前，國務院聯防聯控機制綜合組派往陝西、浙江、廣西、雲南的工作組還在當地指導疫情處置，應貴州省請求，今天還將派出工作組前往貴州指導疫情處置。

國家衛健委將密切關注各地的疫情形勢，會同有關部門指導各地將各項防控措施落實、落地；堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅持常態化精準防控和局部應急處置相結合，堅持「動態清零」的總方針，出現一起、撲滅一起，以最快的速度、最小的代價控制疫情擴散蔓延。

臨近元旦春節 疫情傳播風險仍在

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近一周全球新冠肺炎日新增確診病例多次突破80萬宗。Omicron變種病毒已成為部分國家主要流行毒株，中國「外防輸入」壓力持續增大。

米鋒稱，元旦、春節將至，人員流動增加，疊加冬春季呼吸道傳染病高發，疫情傳播風險始終存在。

據交通運輸部應急辦副主任卓立，2022年春運將從1月17日開始，至2月25日結束，共40天。據初步預測，明年春運客運量較今年的8.7億人次，將有較大幅度增長。

米鋒指，近日國務院聯防聯控機制組建了15個督查組，分別由聯防聯控機制相關單位負責人帶隊，對全國31個省份及新疆生產建設兵團，開展元旦春節期間疫情防控工作綜合督查，督促各地強化集中領導，壓實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，切實落實口岸疫情防控、集中隔離點管理、醫療救治和院感防控、重點場所常態化防控等各項措施，對發現的問題督促整改。

責任編輯：林佩怡

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