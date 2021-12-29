涉協助明星主播偷逃稅 河南逮捕3名稅務「黑中介」

內地整治藝人、主播逃稅漏稅問題之際，國家稅務總局河南省稅務局周二（28日）通報，漯河市稅務局稽查局近日根據稅收大數據分析和相關線索，與公安部門配合，依法查處一宗文娛領域「黑中介」涉稅違法案件。兩男一女涉嫌協助藝人、主播設立「空殼」公司避繳稅款，並從中謀取非法利益，被警方逮捕。

據《第一財經》報導，2019年7月以來，涉案的王曉晨、朱強、冷越雲等人利用他人身份信息，通過在全國11個省市註冊的600多戶企業，以從事影視勞務外包、推薦演員和宣傳合作等名義，在沒發生實際經營業務的情況下，為有關文娛領域從業人員虛開發票，並幫助有關文娛領域從業人員設立「空殼」企業逃避繳納稅款，從中牟取非法利益。

稅務部門促年底前主動報告涉稅問題

目前，王曉晨、朱強、冷越雲等3名主要疑犯已被司法機關逮捕。漯河市稅務部門也督促該案涉及的文娛領域從業人員進行自查整改。對於在今年底前主動報告和糾正涉稅問題的，稅務部門將依法從輕、減輕或免予稅務處罰；對拒不自查自糾或自查自糾不徹底的，將依法依規嚴肅處理。

北京上海等多地要求藝人主播 年底前自查糾正涉稅問題

【薇婭被罰】明星主播如何偷逃稅？皆涉這一「稅收窪地」

全國政協常委、中國稅務學會副會長張連起認為，部分涉稅中介機構利用自身專業特長，以所謂稅收籌劃的名義，幫助不法分子偷逃稅款，實則是損公肥私的歪門邪道。在多宗偷逃稅案件中，都能看到這類「黑中介」的影子。漯河市稅務局稽查局查處曝光這起典型案件，具有強烈的警示意義和震懾作用。

張連起建議，稅務機關會同有關部門在嚴查相關明星藝人、網路主播的同時，對於背後沆瀣一氣的「黑中介」、網路平台、經紀公司和經紀人，包括利用不合規的稅收政策窪地偷逃稅款的機構和個人，以及那些信口雌黃、任意曲解國家稅收政策、散佈虛假涉稅廣告牟取不當利益的網路「黑嘴」，都予以堅決嚴厲打擊，讓他們付出應有的代價，最終讓追繳的稅費更多用於民生福祉。

責任編輯：易燕丹

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