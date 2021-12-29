明年加強反壟斷監管執法 國家市監總局點名這4大領域

新華社周三（29日）報道，國家市場監管總局局長張工受訪時表示，明年要加強反壟斷反不正當競爭監管執法，為企業競爭行為設置好「紅綠燈」、明確規則底線，「圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法」。

張工稱，隨著超大規模市場形成，各類市場主體的競合關係發生深刻變化，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現，市場壟斷和行政性壟斷同時並存，反壟斷反不正當競爭監管亟須加強。

資本壯大中利弊特徵日益顯現

▲ 張工（資料圖片）

他指出，今年市場監管總局在促進公平競爭治理方面，取得一系列積極進展；明年要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持「兩個毫不動搖」，堅持監管規範和促進發展並重，深入實施公平競爭政策，加強反壟斷反不正當競爭監管執法，更好發揮公平競爭監管在宏觀經濟治理中的作用。

對於如何引導各類資本和各類市場主體有序競爭、規範發展，張工說，為企業競爭行為設置好「紅綠燈」、明確規則底線，進一步完善公平競爭的制度規則，不斷健全充實多層次競爭監管的法律規章、指南體系，更加注重運用法治思維和法治方式。

他又提到，圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法，是需要進一步統籌把握的競爭規制重點。同時，進一步健全公平競爭審查機制，加強濫用行政權力排除限制競爭執法，堅決破除地方保護和市場分割。

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另外，談到強化市場監管「穩」的職能，張工提出了三方面的「穩」，分別是維護好各類市場主體穩定發展的環境，維護好穩定的公平公正市場秩序，守穩市場監管領域的安全底線。當中包括綜合運用紓困減負、激活增效的各種政策工具，提高政策的針對性、有效性，更好支持和服務各類市場主體的健康發展。同時，進一步營造市場化、法治化、國際化的營商環境和公正、透明、預期穩定的制度環境。又突出強化食品、藥品、特種設備、工業產品質量安全監管等。

在強化知識產權全鏈條保護方面，張工表示，加大打擊侵權假冒工作力度，切實維護各類企業的合法權益和消費者利益。持續提高審查質量和效率，深入推進專利轉化和知識產權質押融資，大力培育專利密集型產業。

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責任編輯：林佩怡

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