中國將推動新業態新領域版權保護 涉網絡直播、電商平台等

內地持續加強行業監管，國家版權局周三（29日）發布《版權工作「十四五」規劃》，提出推動新業態新領域版權保護，完善體育賽事、綜藝節目、網絡直播、電商平台等領域版權保護制度。

規劃提出，到 2025 年，版權強國建設取得明顯成效。版權重要領域和關鍵環節改革取得重要進展，版權法律制度體系更加完善；版權執法監管不斷加強，版權保護水平顯著提升；版權涉外工作深入推進，在國際版權體系中的話語權、 傳播力和影響力不斷提升；尊重版權的社會風尚更加濃厚，版權營商環境明顯優化。

加大執法監管及懲治

重點任務方面，包括進一步完善版權法律制度體系、完善版權行政保護體系，堅持全面加強版權保護，加大版權執法監管力度，健全版權侵權查處機制，實施版權嚴格保護，加大侵權行為懲治力度。

其中，將網絡領域作為版權保護主陣地，不斷提升版權管網治網能力。加強大數據、 人工智能、 區塊鏈等新技術開發運用，提升傳統文化、 傳統知識等領域的版權保護力度，完善體育賽事、 綜藝節目、 網絡直播、 電商平台等領域版權保護制度。

依托國家版權監管平台，進一步擴大監管範圍和監管對象，深入開展對新型傳播平台的版權重點監管工作。支持數字版權保護技術研發運用，充分利用新技術創新版權監管手段，提高執法有效性和精準度，提升版權保護水平。加強對版權治理熱點難點問題的研究與監管，完善打擊網絡侵權盜版的快速反應機制。

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責任編輯：林佩怡

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