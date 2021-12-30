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【中國經濟】人行前官員盛松成：應盡快實施較寬鬆宏觀政策

經濟脈搏 10:50 2021/12/30

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新華社旗下《經濟參考報》報道，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，要多措並舉應對短期的經濟下行壓力；又建議，中國應抓住目前的有利時機，加大宏觀經濟政策逆周期調控力度，盡快實施較為寬鬆的宏觀政策。

盛松成指出，現在仍然是加力逆周期調控的有利時機。從國內看，財政政策有較大的發力空間，物價也將趨於平穩，不會成為政策邊際寬鬆的制約；從國外看，美聯儲尚未加息，給中國貨幣政策逆周期調控留出了窗口期。

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

他建議，應盡快實施較為寬鬆的宏觀政策。而繼續做好「六穩」「六保」也需要宏觀政策適度發力，與微觀政策相配合，激發市場主體的活力。

明年或為「基建大年」 投資需宏觀政策發力

盛松成特別提到，明年或是中國的「基建大年」，基建投資增速的提高也需要宏觀政策進一步發力。

他解釋，由於消費和服務業復甦需時、房地產投資將維持緊平衡、外貿預期轉弱，基建投資成為穩增長的重要抓手。而基建投資發力應配合經濟轉型發展的大方向，如5G基站、工業互聯網、人工智能和大數據中心、新能源汽車充電樁等，但新基建目前佔比還較小。「新基建和傳統基建相結合，才能穩住經濟基本盤」。

對於有觀點認為應「緊貨幣防風險」，即主張收緊貨幣政策來防範房地產和地方政府債務這兩大重點風險，盛松成指這種觀點有失偏頗，防範風險應通過宏觀審慎管理來實現，「中國宏觀政策要強化對實體經濟的支持，處理好穩增長與調結構、防風險的關係。發展仍然是硬道理」。

中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長

大摩：政策寬鬆之下中國明年經濟增速料回升

責任編輯：林佩怡

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