內地又一互聯網企業裁員 汽車之家傳裁2成 公司急回應

2021年即將過去，內地互聯網企業的裁員風波卻還在繼續。近日，在美國和香港上市的互聯網企業汽車之家被曝大裁員，人數高達600多人，裁員幅度約2成。內媒分析認為，由於競爭者眾，今年獲利明顯下降，因而進行組織調整。

汽車之家回應稱，人員優化幅度不超5%，不存在網上說的大量裁員的情況。但報道引述內部人士指，汽車之家正裁員，規模或比外傳的600人多，又指內部一直傳明年第二季繼續裁。

▲ 汽車之家官網截圖

今年以來，由於反壟斷及監管壓力，中國不少大型網企的業務緊縮，裁員潮接二連三襲來。繼字節跳動、百度、愛奇藝等數十家企業裁員後，今天傳出，主要提供汽車資訊的「汽車之家」也正在裁員。

公司稱不存在大量裁員 惟內部人士指裁員或多過傳出規模

報道：內部人士證裁員 規模或比傳出的600人多

根據內地財經媒體財新、搜狐科技報道，汽車之家正在裁員，公司給被裁的人員，提供N＋2、N＋2.8個月（年資加2或2.8）的離職補償，不少人是「當天早上談成，下午就走，甚至無須交接」。

▲ 網上傳聞帖

針對該消息，汽車之家回應稱：「裁員屬於正常組織架構調整優化，人員優化幅度不超5%，不存在網上說的大量裁員的情況。」

然而報道引述內部人士指出，汽車之家確實正在裁員，而且規模可能比外傳的600人還要多，「內部一直在傳，2022年第二季還要繼續裁員」。而且，被裁的並非只有考績不佳的員工，不少新興業務部門的人也在這波裁員名單上，「有的組也就只是1、2個人被裁，有的組則會被裁掉一半。」

裁員原因或是競爭激烈及利潤縮水

報道分析認為，汽車之家裁員一方面可能是想藉由業務整合，重新分配部門工作內容；另一方面，「懂車帝」、「易車」等業內競爭者的影響過大，導致汽車之家的效益不理想，市場遭到瓜分，連帶影響營收。

汽車之家第3季財報顯示，營收17.64億元人民幣，年減約24%；淨利潤為5.22億元，年減38%。

據公開資料，汽車之家是全球最大的汽車消費和服務網站，日活躍使用者超過4300萬。今年3月在港股上市，成為中國繼阿里巴巴、京東與網易之後，第4家在香港與美國兩地都上市的中概股互聯網企業。

責任編輯：李冰琪

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