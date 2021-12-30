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【內地疫情】西安增155本土確診累計破千病例 今啟新一輪核酸檢測

社會熱點 11:16 2021/12/30

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內地昨日（29日）新增207宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔156宗，其中155宗由陝西西安通報，是連續5天新增超過150宗本土病例。當地自12月9日爆發疫情以來，至今累計1,117宗本土確診。市疫情防控指揮部發通告，將於今日（30日）上午10時起，啟動新一輪全民核酸檢測。

西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎表示，將通過多輪核酸篩查，及早發現收治和隔離管控感染者，努力消除市民群眾身邊的潛在傳染風險。

國家衛健委：西安疫情仍處於快速發展階段 堅持「動態清零」

【內地疫情】西安昨增151本土確診 封城禁足民眾抱怨「買菜難」

西安核酸檢測陽性病例數開始下降

本輪疫情發生以來，在前期大規模核酸檢測的基礎上，西安從12月21日開始，先後進行4輪核酸篩查；高新區、雁塔區、長安區、蓮湖區4個重點區域還在12月28日加做一輪。其中，前三輪核酸篩查，檢出陽性人數持續在高位，第三輪檢出400人，第四輪核酸篩查檢出陽性122人，檢出陽性病例數開始下降。

張峰虎表示，雖然西安市每日新增病例還處在高位，但各項機制越來越順暢，防控措施也越來越精準，效果也正在逐步顯現。

另據國家衛健委通報，昨日新增本土個案中，有1宗在廣西防城港市；上海浦東新區則報告1宗本土無症狀感染。

責任編輯：易燕丹

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