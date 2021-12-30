  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (四) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓

國情動向 11:55 2021/12/30

分享：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken），周三（29日）與法國、德國、英國外長通話，當中談及聲援立陶宛，反對中國施壓。

美國國務卿布林肯

中國上月將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻，但中方否認。

布林肯周三與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）通話，北京對立陶宛施壓成為討論重點之一。

據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，他們在電話中強調，在立陶宛面臨中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將聲援立陶宛，反對北京行徑。

歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應

【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白

此前，布林肯與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話，討論到美國對立陶宛的支持，以回應中國施加的經濟壓力。布林肯又曾與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，關注中國對立陶宛施壓升級。

中國外交部曾表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤，美歐應敦促立陶宛盡快承認並糾正錯誤，而非刻意護短。又批評美歐無端指責中方，顛倒是非、違背道義，也損害美歐自身形象。並反指美國才是各種形式的單邊霸凌和脅迫外交的「集大成者」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
2021/12/22
【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有
2021/12/16
立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有
歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應
2021/12/24
歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應
路透：中國要求德國大陸集團 停用立陶宛所造零件
2021/12/17
路透：中國要求德國大陸集團 停用立陶宛所造零件
路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）
2021/12/09
路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）

你可能感興趣

【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
16:52 2021/12/22
【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有
17:05 2021/12/16
立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有
歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應
16:47 2021/12/24
歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應
中美關係 布林肯 立陶宛 政治 歐盟 英國 美國 德國 法國 台灣

上一篇文章

鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國

下一篇文章

【北京冬奧】德國外長及內政部長不出席冬奧 京曾指反對體育政治化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）
SpaceX衛星迫近 中國太空站兩次緊急避碰（更新版）
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼
美國7700億美元注入國防 一文看懂中美軍費比拼
中國首次發布出口管制白皮書 將加快制定統一出口管制清單
中國首次發布出口管制白皮書 將加快制定統一出口管制清單
達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規
達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規
白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 中國外交部：令人費解（第二版）
白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 中國外交部：令人費解（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款