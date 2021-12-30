美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓

美國國務卿布林肯（Antony Blinken），周三（29日）與法國、德國、英國外長通話，當中談及聲援立陶宛，反對中國施壓。

▲ 美國國務卿布林肯

中國上月將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻，但中方否認。

布林肯周三與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）通話，北京對立陶宛施壓成為討論重點之一。

據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，他們在電話中強調，在立陶宛面臨中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將聲援立陶宛，反對北京行徑。

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此前，布林肯與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話，討論到美國對立陶宛的支持，以回應中國施加的經濟壓力。布林肯又曾與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話，關注中國對立陶宛施壓升級。

中國外交部曾表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤，美歐應敦促立陶宛盡快承認並糾正錯誤，而非刻意護短。又批評美歐無端指責中方，顛倒是非、違背道義，也損害美歐自身形象。並反指美國才是各種形式的單邊霸凌和脅迫外交的「集大成者」。

責任編輯：林佩怡

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