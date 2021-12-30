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4方面15條政策措施穩外貿 商務部：明年工作難度前所未有

經濟脈搏 12:51 2021/12/30

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商務部指出，做好明年穩外貿工作難度前所未有，將圍繞做好跨週期調節進一步穩外貿，從4個方面提出15條政策措施。本週六（1月1日），RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）將正式生效。商務部相關負責人稱，下一步將與各地方、各相關部門密切配合，盡早盡快讓外貿企業切實享受到開放和政策紅利。

據央視新聞報道，今日（30日），國新辦舉行政策吹風會。商務部副部長任鴻斌指出，在疫情衝擊下，世界經濟脆弱復甦，外需增長乏力，缺芯、缺櫃、缺工和運費、原材料成本、能源資源價格、人民幣匯率上升等「四升」問題直接加重企業負擔，同時，支撐今年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，疊加2021年度超高基數影響，做好明年穩外貿工作難度前所未有。

他提出，著眼明年的現實困難挑戰，針對企業訴求，汲取地方經驗做法，提出了一攬子應對舉措。

中國商務部指外貿面臨較大壓力 兩大問題短期難根本緩解

國常會：加快退稅進度 穩定人幣匯率穩外貿

加大出口信貸支持力度

其中包括：加強財稅金融政策支持。繼續加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至6個工作日以內，暫免徵收加工貿易企業內銷稅款緩稅利息至2022年底。優化出口信保承保和理賠條件，加大對中小微外貿企業、出運前訂單被取消風險等的保障力度。加大出口信貸支持力度，重點緩解中小微外貿企業融資難、融資貴問題。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，提升外貿企業匯率避險意識與能力，積極穩妥推進人民幣跨境貿易結算。

任鴻斌還表示，RCEP協定生效將大大提振疫情背景下經濟復甦的信心。 RCEP區域統一大市場開始運轉，將有效對沖新冠疫情給經濟帶來的負面影響，提振產業和企業開展貿易和投資信心，為我國經濟增長注入新的動力。 RCEP對我國構建新發展格局具有重大意義。

首批生效的國家包括東盟6國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等非東盟4國。央視新聞指，RCEP的生效實施，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式落地。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明年1月生效

【中美角力】拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

責任編輯：袁瑋婧

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