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薇婭等多位頭部主播翻車 官媒：在「放」與「管」中把握分寸

社會熱點 14:46 2021/12/30

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內地直播行業薇婭等多個主播翻車，這個近幾年異軍突起的行業，突現查稅危機，引起社會各界關注。新華社旗下的《半月談》今日（30日）發表評論指，直播行業早前處於野蠻生長，如今需要規範專業，並指在「放」與「管」中要把握分寸。

《半月談》發表題為「從野蠻生長到規範專業，中國網紅經濟還需要補什麽課？」的評論文章。評論指，直播行業今年發展迅猛，從辛巴因「假燕窩」「封路直播」「限流喊話」幾次成為熱議話題；李子柒自7月停更至今，與合作公司的權益糾紛仍未塵埃落定；12月，薇婭因偷逃稅款被罰13.41億元人民幣，繼雪梨、林珊珊因偷逃稅款被罰之後再次引起輿論嘩然。

評論指，網紅經濟在疫情的背景下優勢凸顯，彌補了線下實體產業鏈的不足。在便民的同時，也為就業群體提供了大量崗位，為社會經濟增長的強勁動力。此外，評論提到從事網紅經紀的MCN機構也迎來了從2015年150多家到2020年2萬多家的井噴式增長。

評論認為，網紅經濟隱憂漸顯：產品質量良莠不齊、業務數據造假、利益分配矛盾、從業人員素質無從把關等亂象滋生，難免消耗業態潛力，掣肘行業發展。從行業內部規則到外部製度監管，狂奔的網紅經濟要走上規範專業化道路，仍有待相關規章製度的落實完善為之修正軌道、劃定方圓。

未來需多方共建行業內部規範

評論建議，網紅與MCN機構、商家與平台，撥開紛繁亂象，共建行業內部規範，合理分配利益蛋糕，才能謀共贏、得長久。行業規範上，商家、機構、平台要明確自身職責，做好產品服務質量把關，維護好私域流量，提升技術服務；利益分配上，既要保護「李子柒」「李佳琦」們的熱情，又要體現機構專業服務價值，尊重平台工具角色功能。如此，多方主體夯實責任、發揮優勢，補齊業態發展短板，方能實現精細化運營，增強網紅經濟的生命力。

在監管方面，未來，政府仍要監控業態發展動向，彌補制度漏洞，強化行業行為規範，在「放」與「管」中把握分寸，既要提供容錯空間，也要劃定制度紅線，提升治理效能，為社會經濟發展註入動力。

責任編輯：李冰琪

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