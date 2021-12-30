【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學

內地新冠肺炎疫情未了，而臨近農曆新年，已有部分地方提倡就地過年。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，日前在北京出席一場活動時表示，是否就地過年要講科學，低風險地區沒有必要倡導就地過年。

據今日（30日）通報，內地有2個高風險地區、71個中風險地區，分布在陝西、廣西、雲南、浙江、廣東等地。陝西有1個高風險及62個中風險地區，主要集中在西安。

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出發點及目的地沒疫情 百姓可回家過年

據內地傳媒今日報道，吳尊友周日（26日）表示，高風險地區、病例較多、疫情沒有受控的地方，為了防止擴散，可以倡導就地過年。至於低風險地區、沒有本地傳播病例，沒有必要倡導就地過年。

▲ 中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友

「因為風險來自接收地，輸出地沒有病例，你讓大家就地過年幹什麼？」吳尊友強調，只有高風險地方有可能造成病例輸出時，就地過年是減少疫情擴散。

他呼籲科學分析，對普通老百姓而言，出發點、目的地沒有疫情，就可以回家過年，但要注意好旅途中落實好個人的防護措施，不要在途中感染。

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對於Omicron疫情，吳尊友認為，無論病毒怎麼變異，常態化防控策略都是有效的，只要堅持常態化防控策略不動搖，就能打贏「外防輸入，內防反彈」的疫情保衛戰。

國家衛健委：不能一刀切

本月18日，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，關於是否就地過年要基於風險研判，全國不能「一刀切」，因地制宜地出台相關政策。他認為首先是要分類考慮，對於高危人群，如長者、慢性病患者、孕婦，倡導盡量減少不必要的出行和不必要的聚集。其他人員出行，倡導要做好相關防護。

第二方面是分區，現在處於疫情中高風險的區域，還有特殊區域比如口岸、邊境的一些地方，北京在籌備重大活動，馬上冬奧、冬殘奧要開展的這些地區，還是要繼續保持相對嚴格的管控措施。

至於其他地區，關鍵是要做好風險評估，綜合考慮風險等級、個人免疫狀態、疫情形勢，來提出切實又有力度、又精準、又有溫度的相關政策，切忌「一刀切」，要體現精準防控的要求。

責任編輯：林佩怡

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