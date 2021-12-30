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【內地疫情】西安封城恐衝擊記憶體供應鏈 美光這產品交付或延誤

經濟脈搏 13:28 2021/12/30

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陝西西安新冠肺炎疫情形勢嚴峻，已於23日實施封閉式管理，恐衝擊記憶體供應鏈。其中在西安設廠的美國內存芯片供應商美光科技（Micron Technology）周三（29日）表示，「封城」措施或影響其DRAM記憶體產量，導致出貨延遲。同行的南韓三星電子（Samsung Electronics）也宣布，暫時調整西安廠房的營運。

美光正與當地官商討解決方法

美光科技是全球最大DRAM及NAND記憶體生產商之一，在西安設有一座組裝和測試廠房。受西安封城影響，該生產基地的人力資源減少，從而影響DRAM記憶體的組裝和測試業務。

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美光科技表示，目前仍能滿足大部分客戶的需求，但新的供應安排短期內可能會出現延誤。公司現時正與西安地方政府官員商討解決方法，盡可能降低封城帶來的影響，並維持廠房安全營運。同時，將利用既有的全球供應鏈，包括外判夥伴，供應DRAM產品給顧客。

三星電子：暫時調整西安廠房營運

此外，同行的三星電子周三（29日）發通告稱，因應西安疫情持續，將暫時調整西安半導體廠房的營運，盡可能保護員工的安全。未來將採取一切必要措施，包括利用自己的全球製造網絡，以確保客戶不受本次調整影響。

目前，三星電子在西安佈局以生產NAND Flash為主，其產能佔全球產能的15.3%。《財聯社》消息指，該公司已向客戶發函通知，預計NAND產品製造能力可能會受到西安疫情影響，並暫時停止報價，NAND價格上漲的市場氛圍持續醞釀。

責任編輯：易燕丹

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